В центре единоборств рядом с «Сибирь-Ареной» будет три тысячи зрительских мест

Минспорта Новосибирской области ведет проработку вопроса по созданию центра единоборств, который будет размещен в одной локации рядом с «Сибирь-Ареной». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Ахапов.

— Земельный участок определен. Мы ведем проработку техзадания и в 2025 году будем выходить на проектирование. Надеюсь, что в 2026 году сможем начать строительство объекта, — сообщил министр.

По его словам, на основной арене центра единоборств будет около 3 тысяч зрительских мест.

— Мы советовались со многими федерациями. Изучали объекты в других регионах — это максимально оптимальная цифра мест для зрителей, — подчеркнул Ахапов.

Помимо основной арены, в центре будут залы для разных видов единоборств. Министр уверен, что новый объект будет изюминкой на спортивной карте Новосибирской области и с учетом локации, будет востребован.

Напомним, около «Сибирь-Арены» также планируют построить пожарное депо и вертолетную площадку.

Ранее редакция рассказывала о том, что центр единоборств инвестор планировал создать рядом с ТЦ «Мега».