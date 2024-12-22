В предновогодние дни из Новосибирска в Москву запускаются дополнительные поезда

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «РЖД») перед Новым годом вводит дополнительные поезда на наиболее востребованных направлениях, среди которых маршрут Новосибирск-Москва.

22, 24, 26 декабря поезд № 213 Новосибирск-Москва отправляется со станции Новосибирск-Главный в 16:17 по московскому времени. На станцию Москва Ярославская прибывает 24, 26 и 28 декабря в 20:43 по московскому времени.

В компании рассказали, что в составе поезда 15 вагонов: 396 плацкартных мест, 156 мест в вагонах купе, 14 мест предназначены для маломобильных пассажиров.

Всего в период с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, АО «РЖД» вводит 824 дополнительных рейсов. Они пойдут по различным направлениям, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова.

Напомним, с 1 декабря увеличились тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 11,6%. Стоимость билетов в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс также стали дороже.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские электрички переходят на новое расписание. По будням будет курсировать 79 пар электропоездов.