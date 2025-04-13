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Вербное воскресенье отмечают новосибирцы 13 апреля

  • 13/04/2025, 12:30
Вербное воскресенье отмечают новосибирцы 13 апреля
Этот день является предвестников Великой седмицы

Наполненным летним теплом и солнечным светом выдалось Вербное воскресенье для православных новосибирцев в этом году. Светлый церковный праздник, ознаменовывающий Вход Господня в Иерусалим, верующие отмечают ровно за одну неделю до Великой Пасхи. В этом году христиане будут есть куличи 20 апреля, а значит Вербное воскресенье приходится на 13 апреля.

В Новосибирске, как и в России, Вербное воскресенье является самым популярным религиозным праздником. С раннего утра сотни горожан устремляются в храмы с букетами из верб в руках.  А в канун великого двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе. Во время богослужения владыка Никодим совершил и освящение верб.

Само же Вербное воскресенье завершает шестую неделю Великого поста. Все это время православные строго ограничивали себя в еде и много времени уделяли молитвам. Связано это с воспоминаниями о последних днях земной жизни Иисуса Христа и муках, перенесенных им. А вот на Вербное воскресенье, во время праздничной трапезы, после службы верующие могут себе позволить некоторые послабления в еде. В этот день разрешены рыба, растительное масло и немного вина. Но уже в понедельник, 14 апреля, начнется Страстная неделя или седмица, самый строгий период Великого Поста.

Интересно, что начиная с понедельника, каждый день Страстной седмицы посвящён определенному событию последних земных дней Иисуса. Оттого каждые последующие сутки называют «Великими».

Так, в Великий понедельник верующие начинают наводить порядок в доме, готовятся к празднованию Пасхи. В первую очередь принято мыть окна. В Великий вторник очередь доходит до одежды. Этот день рекомендуется провести за стиркой, разбором гардероба и избавления от ненужных вещей. А после можно приобрести обновки. Считается, что вещи, купленные в Великий вторник, будут дольше носиться.

В среду начинается генеральная уборка дома, которая закончится только в четверг, который так и называется – Чистый. Еще в четверг принято выпекать куличи. Вообще Великий четверг — это последний день недели, когда можно заниматься физическим трудом, так что нужно будет закончить подготовку дома к празднику и обязательно вынести мусор, чтобы не тяготиться старым грузом.

Великая Страстная пятница наполнен особенной скорбью, так как православные почитают ушедшего Иисуса Христа, распятого за наши грехи. Так что этот день лучше провести в тишине и размышлениях. Тихой называют и Великую субботу, последний день седмицы. Украсив дом к Пасхе, верующие отправляются в церковь на ночную службу, которая начинается в субботу поздним вечером.

Ранее редакция сообщал о том, что священник из Новосибирска рассказал, что нельзя делать на Пасху

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Вербное воскресенье


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