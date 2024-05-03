Новосибирские студенты не готовы отрабатывать 5 лет после целевого обучения

В Госдуме прокомментировали, как изменятся правила приема на целевое обучение в вузы и колледжи в 2024/2025 учебном году. С 1 мая вступили в силу поправки в федеральный закон о целевом обучении в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Они актуальны для выпускников 2024 года, которые планируют продолжать обучение.

Целевой набор за частные инвестиции будет идти параллельно с бюджетным целевым набором .

. Заявки от работодателей на прием студентов на целевое обучение будут публиковаться на единой платформе «Работа в России». В заявке должны быть указаны тестовые задания, баллы, а также специальности и вузы, где компания готова разместить заказ на целевую подготовку студента. Также будет указано, кем станет работать студент после завершения обучения.

«Работа в России». В заявке должны быть указаны тестовые задания, баллы, а также специальности и вузы, где компания готова разместить заказ на целевую подготовку студента. Также будет указано, кем станет работать студент после завершения обучения. Абитуриент может подписать договор только с одним заказчиком .

. Стороны смогут подписать бумаги только после зачисления абитуриента , в рамках квоты приема.

, в рамках квоты приема. Заказчик обязан предоставлять целевикам меры поддержки: жилье, гарантию последующего трудоустройства, выплаты при осуществлении трудовой деятельности.

целевикам меры поддержки: жилье, гарантию последующего трудоустройства, выплаты при осуществлении трудовой деятельности. Работодатель получает прогнозируемый кадровый резерв .

. Договор может содержать требования к успеваемости, условия о наставничестве и прохождении практики .

. Целевики обязаны отработать в компании заказчика от 3 до 5 лет.

Руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент ФРиФИ Эдуард Коложвари отмечает, что в связи с введением единой платформы размещения заявок на целевое обучение студентов у вузов увеличивается количество обязательств, связанных с отслеживанием дальнейшей трудовой траектории выпускника.

— Раскрытие этой информации, на мой взгляд, хорошо, но, может, не все работодатели пожелают участвовать в данной системе. Им придется проводить открытый конкурс, а это откликается не всем, так как не получится взять блатных, — комментирует Коложвари. — Так что я не думаю, что вузам новая система приема на целевое обучение даст ощутимый «прилив» абитуриентов. Она также осложнит жизнь работодателей. Но при этом для абитуриентов система станет гораздо удобнее.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко считает, для реализации такой программы подготовки целевиков нужно четко понимать, что система образования дает качественные знания и вероятность получения специалиста с нужными навыками будет достаточно высока.

— К сожалению, сейчас этого не наблюдается. Мало того, я вижу, что по настоянию крупных компаний сейчас занижаются требования к специалистам, которых обучают профильные кафедры. В результате из курса математики, химии, физхимии и т.д. уходят базовые вещи. Специальность становится специализацией, и студенты проходят базовую программу, а потом в магистратуре их переобучить невозможно, так как они не понимают базовых вещей, — констатирует собеседник Infopro54. — В итоге заказчики по факту получают людей со средним образованием, которые имеют диплом не очень качественного высшего образования. Выбирают из них 2-3 способных, а судьба и карьерные перспективы остальных их мало интересуют.

По его словам, набор целевиков по новому принципу будет интересен только крупным компаниям, которые набирают большое количество молодых специалистов по одной специальности. Они могут спрогнозировать, что 30-40% выпускников будут нужного им качества и уровня знаний, а остальные станут работать менее эффективно, но закроют рядовые позиции.

— А если компании требуется 1-2 специалиста на немассовую специальность или если компания небольшая и не набирает много молодых специалистов? Я лично не представляю, как это можно реализовать, не понимая, что из себя представляет молодой человек? Как подписаться на 10 лет (5 обучение и 5 отработка)? Гениальные личности, которых видно на стадии абитуриента, к сожалению, появляются очень редко, — рассуждает эксперт.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо правильно формировать программы выпускающих кафедр в вузах и обучать студентов так, будто педагоги вуза готовят их для своего предприятия, а не для абстрактного работодателя. Причем важно, чтобы они были не теоретиками, а практиками. В качестве примера Степаненко привел пример организации образования физтеховского типа в НЭТИ, когда обучение велось как в ВУЗе, так и в профильном научном институте или производственном предприятии.

— Академик В.М.Фомин, бывший одним из инициаторов организации обучения по такой программе, как-то сказал, что учили мы студентов для себя и для своих коллег, которых хорошо знали, — говорит собеседник Infopro54. — А пока ко мне приходят умные выпускники вузов, но у меня волосы встают дыбом от пробелов в их знаниях. Из общения с ними я понимаю, что из программ обучения выпадают очень важные дисциплины или они даются поверхностно. И ответить на вопросы в анкетах правительства региона о том, какие специалисты мне требуются, я не могу, она слишком формализована. Я стал бы рассматривать выпускников разных специальностей, так как, к сожалению, мне неизвестны вузы и кафедры, дающие, на мой взгляд, идеальное образование. Кроме того, в разных вузах одна и также специальность указывается под разными кодами. Так что, на мой взгляд, для большей части компаний новый закон пока будет бесполезен.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова настроена более оптимистично. По ее словам, более 70% работодателей охотно идут на условия целевого обучения, так как это для них шанс закрыть свои вакансии во время кадрового дефицита на рынке труда.

— Есть другая сторона медали — больше 50% студентов разрывают свои контракты еще не выйдя на работу. Они даже готовы платить неустойку за контракт, так как к концу обучения понимают, что не хотят в итоге работать по специальности, и почти у 70% студентов уже есть опыт работы к концу обучения, который им помогает определиться, пойдут они по целевому контракту или нет, — комментирует Алла Литвинова. — Конечно, в семьях со средним достатком нет возможности разорвать контракт, сумма неустойки высокая, но работодатели готовы и хотят брать на целевое обучение студентов, чего не скажешь о самих студентах. Им сейчас нужна максимальная свобода выбора, по их же мнению. Моя компания проводила исследование не так давно среди 1000 студентов наших вузов на тему «Что вам важно при выборе будущего работодателя».

Ранее редакция сообщала о том, что 70% новосибирских компаний не хватает кадров.