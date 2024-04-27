70% новосибирских компаний не хватает кадров

Дефицит кадров на рынке труда Новосибирской области продолжает усиливаться. По данным опроса предприятий, в апреле доля компаний, которые испытывают нехватку специалистов, выросла до 70%, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.
— Бизнес, чтобы привлечь и удержать работников, не только поднимает зарплаты, но и оптимизирует процессы производства, повышает производительность труда, а также вкладывается в обучение персонала, — уточняется в сообщении.
По данным рекрутинговых агентств, в марте по сравнению с январём 2024 года уровень предлагаемых зарплат в России вырос на 13%.
— В большинстве российских регионов работодатели компенсируют расходы на аренду жилья, внедряют инициативы по строительству домов и социальной инфраструктуры для сотрудников, помогают с получением и выдачей кредитов, — пояснил Евгений Хацкевич. Кроме того, все больше предприятий реализует собственные программы обучения персонала.
По его оценкам, в первом половине 2024 года ситуация с дефицитом кадров в регионе не изменится.
Напомним, Минздрав Новосибирской области предложил работодателям возрождать цеховую медицину, чтобы сберегать имеющихся сотрудников.
Ранее редакция рассказывала о том, что на фоне дефицита кадров предприятия региона роботизируют процессы на производстве.
Фото freepik, автор: yanalya
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