70% новосибирских компаний не хватает кадров

Дефицит кадров на рынке труда Новосибирской области продолжает усиливаться. По данным опроса предприятий, в апреле доля компаний, которые испытывают нехватку специалистов, выросла до 70%, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— Бизнес, чтобы привлечь и удержать работников, не только поднимает зарплаты, но и оптимизирует процессы производства, повышает производительность труда, а также вкладывается в обучение персонала, — уточняется в сообщении.

По данным рекрутинговых агентств, в марте по сравнению с январём 2024 года уровень предлагаемых зарплат в России вырос на 13%.

— В большинстве российских регионов работодатели компенсируют расходы на аренду жилья, внедряют инициативы по строительству домов и социальной инфраструктуры для сотрудников, помогают с получением и выдачей кредитов, — пояснил Евгений Хацкевич. Кроме того, все больше предприятий реализует собственные программы обучения персонала.

Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России отмечает, стремясь удержать сотрудников, компании не рассчитывают только на зарплату — они создают альтернативные инструменты: более комфортные условия труда и жизни.

По его оценкам, в первом половине 2024 года ситуация с дефицитом кадров в регионе не изменится.

Напомним, Минздрав Новосибирской области предложил работодателям возрождать цеховую медицину, чтобы сберегать имеющихся сотрудников.

Ранее редакция рассказывала о том, что на фоне дефицита кадров предприятия региона роботизируют процессы на производстве.