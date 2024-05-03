Студенты НГУ встали на защиту преподавателя, которого подозревают во взятке

Инициативная группа из студентов, преподавателей и выпускников НГУ создала петицию в защиту заведующего кафедрой физвоспитания НГУ доцента Сергея Евтушенко.

Как ранее сообщала пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области, являясь сотрудником Новосибирского государственного университета, Евтушенко с января 2020 года по апрель 2023 получил взятку от обучающегося в размере 21 тысячи рублей под видом платы за пользование тренажерным залом, а также за совершение незаконных действий в пользу обучающегося, а именно за прохождение промежуточной аттестации и получения зачета без фактического посещения учебных занятий по физической культуре. Решением суда Евгений Евтушенко был отправлен под домашний арест до 22 июня.

Поддерживающие Сергея Евтушенко студенты, выпускники и преподаватели НГУ с обвинением не согласны и считают его необоснованным, говорится в группе «Сообщество Академгородка» ВКонтакте.

В частности, в петиции отмечается, что в НГУ более 20 лет существует практика замены занятий физической культурой на занятия по одному из направлений физкультурно-спортивной деятельности. Эта практика появилась задолго до того, как Евтушенко стал преподавателем. В петиции также отмечается высокий вклад Сергея Евтушенко в спортивную жизнь НГУ, множество достижений спортсменов кафедры и непосредственно пауэрлифтеров, которых тренирует преподаватель более 20 лет.

— Из-за чудовищной несправедливости, которую мы сейчас наблюдаем, студенты учебных групп и занимающиеся в секции «Пауэрлифтинга» вместе с возможностью заниматься спортом (тренажерный зал закрыт) лишились одного из лучших преподавателей — профессионала своего дела, а коллеги по кафедре физического воспитания — чуткого и грамотного руководителя, — пишут авторы петиции.

Комментарии под сообщением о петиции только в поддержку Сергея Евтушенко.

Коментаторы возмущаются несправедливому обвинению и договариваются, как будут защищать преподавателя.

Ранее редакция сообщала о том, что преподавателю медуниверситета вынесли приговор за взятки в Новосибирске.