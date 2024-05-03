Прокуратура наказала мужчину за запуск беспилотника в Новосибирске

В марте в Новосибирске был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата в центре города, в районе улицы Ленина.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, запуск был произведён без разрешения на использование воздушного пространства. План полёта не был подан в органы обслуживания воздушного движения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов. Нарушитель будет обязан заплатить штраф.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась незаконным скотомогильником в Новосибирской области.