Прокуратура наказала мужчину за запуск беспилотника в Новосибирске

В марте в Новосибирске был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата в центре города, в районе улицы Ленина.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, запуск был произведён без разрешения на использование воздушного пространства. План полёта не был подан в органы обслуживания воздушного движения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов. Нарушитель будет обязан заплатить штраф.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заинтересовалась незаконным скотомогильником в Новосибирской области.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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