Новосибирские таксисты не могут попасть в единый реестр водителей такси

И без того острый кадровый голод в сфере такси усугубляется классическими бюрократическими препонами. Сложности возникают на этапе заполнения заявления на Госуслугах. Об этом редакции Infopro54 рассказал глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.

Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон «О регулировании перевозок легковыми такси». Нововведение предполагало создание единых реестров такси. С этого времени перевозчиков обязали размещать в салоне номер записи из реестра, который подтверждает право водителя на пассажирские перевозки. При этом, перевозчикам обещали, что процедура оформления необходимых документов для работы в такси станет только проще. Ведь водителям нужно будет «всего лишь подать заявление онлайн на Госуслуги, пройти проверку и получить нужные документы». Но так ли это просто на самом деле?

— Сейчас и так водителей катастрофически не хватает, — говорит глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх. — Низкие доходы в этой сфере подталкивают людей идти работать на предприятия, в другие отрасли. Плюс мощный отток мигрантов. Те же, кто остался и готов трудиться, порой не выходят на рейс из-за того, что элементарно до сих пор, спустя год после вступления в силу закона, не могут попасть в реестр водителей такси.

На специализированных сайтах легко найти подробную инструкцию, как попасть в реестр. Для этого необходимо зайти на Госуслуги через федеральный или региональный портал и заполнить заявление. На этом этапе у водителей и возникают сложности.

В заявлении очень много позиций. Люди жалуются, что в процессе заполнения приложение неоднократно зависает или вовсе слетает. Приходиться всё делать заново. К тому же, нужна электронная подпись, которая есть далеко не у всех.

— При этом даже правильно заполненное заявление не является гарантией того, что водителя зачислят в реестр, — поясняет Артюх. — Порой люди неделями ждут подтверждения. Вот сейчас очередной такой случай. Человек готов выходить на работу уже сегодня, но его не зачисляют в реестр. Хотя заявление заполнено идеально и никаких проблем возникнуть не должно было.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года для таксистов стала обязательной страховка ОСГОП. И вроде бы опять все просто.

Ранее редакция сообщала о том, что к концу года на рынке такси Новосибирской области ожидается резкое повышение цен.