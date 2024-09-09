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Спрос на новых сотрудников в Новосибирской области за год упал на 7%

  • 09/09/2024, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
Спрос на новых сотрудников в Новосибирской области за год упал на 7%
Больше всего сократилась потребность в административном персонале, а также в кадрах из сферы транспорта и логистики.

Спрос на персонал в Новосибирской области впервые за год оказался в «минусе». В августе текущего года работодатели открыли на 6,8% меньше вакансий, чем в августе 2023 года. К таким вывода пришли аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. За месяц объем вакансий подрос на +1,5%.

Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева уверена, что снижение спроса на персонал в регионе не является трендом и в настоящее время поводов для беспокойства нет. Она объяснила, что в 2023 году рынок труда был «перегрет», поскольку работодатели заранее готовились к бизнес- сезону и набирали сотрудников, опасаясь высокой конкуренции.

— В этом году ситуация более спокойная и предсказуемая, работодатели адаптируются к «новой нормальности» на рынке труда, и занимаются поиском новых сотрудников на более профессиональным уровне и рыночных условиях. Это позволяет им быть более эффективными в поиске и найме, — констатирует эксперт.

Сокращение вакансий в Новосибирской области в августе отмечалось в 14-ти направлениях из 27-и. Больше всего в регионе за год снизилась потребность в административном персонале (-32,4% вакансий в августе 2024 относительно августа 2023), кадрах из сферы транспорта, логистики, перевозок (-22,8%), рабочем персонале (-19,9%), менеджерах по страхованию (-19,7%), специалистах по производству (-16,7%), строителях (-13,6%) и работниках из сферы фитнеса и красоты (-13,0%).

На некоторые специальности, напротив, срос увеличился. Среди них:  специалисты по консалтингу (+13,5% вакансий в августе 2024 относительно августа 2023), сотрудники сферы образования (+10,1%), ИТ-специалисты (+9,5%), сотрудники розницы (+9,0%), кадры из ресторанно-гостиничного направления (+8,4%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (+4,8%), экономисты и бухгалтера (+4,3%), а также специалисты по сельскому хозяйству (+2,4%).

Эксперты отмечают, что Новосибирская область по-прежнему остается крупнейшим в Сибири рынком труда. На нее приходится 23% от всех предложений о работе в федеральном округе. За восемь месяцев количество вакансий в регионе выросло на 17% (по России этот показатель составляет 25%). В целом по стране потребность в кадрах за тот же период выросла на 13% (август 2024 к августу 2023).

Напомним, в Новосибирской области некоторые работодатели готовы субсидировать аренду жилья сотрудникам. Чаще всего это компании в сфере строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, промышленного оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения и др.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников назначил двух заместителей губернатора. Глава региона также озвучил структурные изменения, которые произошли внутри областного правительства.

Источник фото: freepik.com, автор- dooder

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : рынок труда вакансии


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