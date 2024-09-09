Ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ должны завершиться до 1 ноября в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона.

— Погода за окном уже заставляет всерьёз задумываться о завершении ремонтной кампании по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к зиме и о начале нового отопительного периода. Мы видим, что в связи с большим объёмом ремонтной программы часть работ ещё продолжается и будет продолжена после начала отопительного сезона, завершаются замены труб и восстановление благоустройства. Главное условие, чтобы это не влияло на подачу теплоносителя потребителям. Ситуацию теперь будем оперативно отслеживать по еженедельным докладам и. о. министра по паспортизации и по началу отопительного периода в муниципалитетах, — отметил глава региона.

По поручению Андрея Травникова создана комиссия по расследованию причин возникновения аварийных ситуаций.

С 2022 года в Новосибирске реализуется десятилетняя инвестиционная программа СГК в теплосетевом комплексе, что позволило кратно увеличить замену магистральных теплосетей. В 2022 году заменено 11 километров; в 2023 − 19, в 2024 − 36.

В этом году вложения в тепловые сети столицы Сибири по ремонтной и инвестиционной программам СГК составят более шести млрд рублей.

Для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона на ближайшие недели определены три основные задачи: завершить ремонтные работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии; сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС, включая резерв угля; в срок до 15 ноября получить паспорта готовности муниципальных образований к работе в отопительный период.