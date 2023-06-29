Новосибирские таможенники изъяли контрафактных товаров на 10 млн рублей

Отдел по контролю за ввозом и оборотом товаров Новосибирской таможни в первом полугодии 2023 года выявил 13,2 тыс. контрафактных товаров на сумму более 10 млн рублей. Это больше чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Только количество нелегальной табачной продукции, выявленной в торговых точках региона, составило более 31,5 тыс. пачек на сумму более чем 3 млн рублей, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что больше всего сигарет без российских акцизных марок обнаружено в новосибирских табачных киосках и на оптовых базах. Значительную часть задержанных за 6 месяцев этого года контрафактных партий составили одежда, обувь и сумки. Кроме этого, из оборота изъято более 60 литров алкогольной продукции без необходимой маркировки.

В СТУ рассказали, что подделки и немаркированную продукцию выявляли как сотрудники мобильных групп при ввозе грузов в Россию, так и таможенники при совместных проверках с правоохранительными органами на внутреннем рынке Новосибирска и Новосибирской области.

— Так, сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни при проверке грузовика в районе пункта пропуска «Павловка» задержали партию изделий с марками ADIDAS, CHRISTIAN DIOR, CHANEL, PAUL & SHARK, LOUIS VUITTON, LACOSTE, PRADA с признаками кустарного производства, в том числе 160 пар кроссовок, 2,5 тыс. пар носков, 150 футболок. Позже правообладатели торговых знаков в ответ на запрос таможни подтвердили, что продукция контрафактная. Общий ущерб был оценен в 6,7 млн рублей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за первое полугодие 2023 года Новосибирская таможня возбудила 24 дела об административных правонарушениях. По материалам таможенников, направленным в региональные правоохранительные органы, возбуждено 4 уголовных дела.

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