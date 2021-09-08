Из-за долгов частной котельной в Первомайке ввели режим повышенной готовности

Котельная, расположенная на улице Приграничной, 1а, к1, обеспечивает теплом и горячей водой более 40 многоквартирных жилых домов на улицах Ученической, Шукшина, Березовой, Твардовского, Пришвина, Одоевского, Каштановой, 1-й и 2-й Каштановой. Сегодня «Сибирская теплосетевая компания» (ООО «СТК»), в ведомстве которой находится котельная, накопила большую задолженность за уже потребленный газ, и договор на поставки топлива с поставщиком «Газпром межрегионгаз» расторгнут. В свете сложившейся ситуации, топлива у котельной просто нет.

— Под ограничения теплоснабжения попадают 111 объектов: 39 многоквартирных жилых домов, 63 индивидуальных жилых дома, два детских сада, два лечебных учреждения (отделение реабилитации кардиобольных ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер № 7 – филиал ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер»), МБУ ДО «Детская школа искусств № 27», МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Лад», военно-патриотический клуб «Чайка» МБУ МЦ «Дом молодежи», МКП «ПАТП № 4», магазин, — сообщает пресс-служба мэрии города.

Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и срыва стабильного прохождения отопительного периода 2021/2022 гг., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска решила признать сложившуюся ситуацию критической, развитие которой представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

На данный момент в режим повышенной готовности переведены органы управления городского звена: комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска, департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, МКУ города Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска»; департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, муниципальная аварийно-спасательная служба МКУ города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

— МУП «Энергия» проведет проектные и строительно-монтажные работы по перекладке тепловых сетей 2Ду150 на 2Ду300 длиной 150 метров от ТК7 до ТК8 по улице Пришвина, — сообщили в мэрии.

Напомним, на этой неделе из-за проблем частной котельной режим ЧС был объявлен в Ленинском районе Новосибирска.