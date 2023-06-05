Заключенных обучат основам предпринимательства в рамках проекта ресоциализации Путь домой

К сегодняшнему дню более 100 участников проекта, содержащиеся в местах лишения свободы, прошли первый этап проекта «Путь домой». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Проект реализуется с исправительных колониях № ИК-14, ИК-8, ИК-22, УФИЦ №2 ГУФСИН по Новосибирской области.

— Жизнь за пределами тюрьмы для многих наших участников проекта неизвестная, неведомая, и она их пугает. Поэтому приобретение элементарных современных навыков финансовой грамотности и основ предпринимательской деятельности дает им уверенность в завтрашнем дне, — отметила Ольга Корпачева, президент АНО ДПО «Международный Инновационный Центр Развития Предпринимательства и Социальных Инициатив», руководитель Комиссии по развитию института самозанятых, руководитель Комитета по межднуродной кооперации и экспорту Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Все участники прошли профориентационное тестирование и консультацию психолога, что помогло сформировать группы для дальнейшего обучения профессиям, в рамках проекта.

До 1 сентября 40 участникам предстоит обучение по специальностям и направлениям: личное подсобное хозяйство, слесарь-ремонтник, изготовление сувенирной продукции, стропальщик, оператор сосудов, работающих под давлением, управление напольным безрельсовым колесным промышленным транспортом.

Впервые организаторы внедрят трудоустройство и наставничество сразу после обучения как часть реализации проекта. Не менее 15 обученных начнут трудовую деятельность на предприятиях членов «ОПОРЫ РОССИИ», а сами предпринимателями станут наставниками для таких участников.

По словам организаторов, полученные знания в правовой и финансовой грамотности, профессиональные навыки, начало трудовой деятельности позволят успешно адаптироваться в обществе и пройти этап ресоциализации людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее редакция сообщала о том, что проект «Путь домой» получил поддержку Фонда президентских грантов.