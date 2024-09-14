Новосибирские турмаршруты и сувениры представили на выставке в Гуанчжоу в Китае

В Гуанчжоу открылась крупнейшая в Китае туристическая выставка CITIE-2024. На выставке размещен стенд Новосибирской области, где туристический потенциал региона представляют туроператоры, крупные отели, а также местные производители товаров для туристической отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области.

Как отметил глава ведомства Лев Решетников, одна из задач выставки — восстановление турпотока между Новосибирском и КНР.

— До пандемии по количеству посещений иностранных туристов в Новосибирскую область Китай прочно удерживал 1 место. В 2023 году в регион из Поднебесной прибыло 5 тыс. гостей, 26% из них — с туристическими целями, — напомнил Решетников.

По его словам, на увеличение поездок повлияло введение с 1 августа 2023 года безвизового режима между Россией и КНР, одним из пропускных пунктов которого стал международный аэропорт «Толмачево». На сегодняшний день 7 туроператоров Новосибирской области имеют право осуществлять деятельность в рамках соглашения о безвизовых поездках.

Новосибирскую область на выставке представляют «Олимпия Райзен Сибирь», «Статус», «Турбюро Новосибирск», отели Domina и DoubleTree Hilton, организации дополнительного профессионального образования «Сибирской академии туризма». Они сосредоточатся на разработанных для китайских организованных групп маршрутов исторического, культурно-познавательного и промышленного туризма.

Напомним, ранее инициаторы создания туристического каталога «Сокровища Сибири» рассказывали Infopro54 о том, какие товары новосибирских ремесленников оказались популярны у туристов, приезжающих в регион. Самый ходовой образ — «медведь» (и бурый, и белый). Причем не обязательно маленький и компактный, рассказывала председатель профсоюза ремесленников Ольга Ковалева. Продаваемый образ — матрешки, изделия с надписью «Сибирь», грибы, образы сибирских лесных жителей. Также хорошим спросом пользуются теплые вещи, зимние, которые сами по себе ассоциируются с холодами, морозами, а украшения этих вещей еще больше подчеркивают сибирскую айдентику. Например, это валенки, варежки, носочки с сибирскими сюжетами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют развивать промышленный туризм.