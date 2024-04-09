Чаще всего туристы покупают в Новосибирске сувениры с медведем

Инициаторы создания туристического каталога «Сокровища Сибири» оценили, какие товары новосибирских ремесленников оказались популярны у туристов, а какие гостей не заинтересовали.

— Продавались хорошо такие изделия, как «Сибирский сувенир», которые представили в каталоге 19 предпринимателей. Самый ходовой образ — «медведь» (и бурый, и белый). Причем не обязательно маленький и компактный, — комментирует председатель профсоюза ремесленников Ольга Ковалева.

По ее словам, продажи показали, что сувениром из Сибири может быть и что-то большое. Главное, чтобы продукт был эффектен и так вдохновил покупателя, что он с радостью забрал его. В такой ситуации покупателя не смущают размеры, хрупкость изделия и сложности его транспортировки и хранения.

— Есть успешный пример огромных часов-медведей — они эффектные, в модной сейчас технике и материале (эпоксидная смола). Проданы были все! — подчеркнула собеседница Infopro54. — Еще продаваемый образ — матрешки, изделия с надписью «Сибирь», грибы, образы сибирских лесных жителей. Также хорошим спросом пользовались теплые вещи, зимние, которые сами по себе ассоциируются с холодами, морозами, а украшения этих вещей еще больше подчеркивают сибирскую айдентику. Например, это валенки, варежки, носочки с сибирскими сюжетами.

По результатам продаж каталога сувениров отлично работает вся славянская (русская) тематика, комментирует Ольга Ковалева.

— Идеально для мастера: взять русский стиль, добавить сибирских мотивов и внедрить в свои изделия, но сделать это стильно, красиво, современно, — поясняет она.

Напомним, о том, что в Новосибирске не закрыта ниша сувениров, которые могли бы покупать гости города в память о нем, предприниматели говорят уже давно. В 2023 году ремесленники – производители сувенирной продукцией, решили объединиться в профсоюз, чтобы системно решать этот вопрос. Кроме того, в регионе был объявлен бесплатный акселерационный конкурс среди мастеров «Матушка Сибирь» (18+) по разработке сувенирной продукции.

В акселераторе были предусмотрены 28 номинаций, в список которых входят сувениры, косметика, сладости, украшения, кухонная утварь, игрушки, интерьерных декор и т.д. Победители получили возможность продвигать свои изделия в масштабных туристических проектах региона. Кроме того, они вошли в каталог туристических товаров и сувениров «Сокровища Сибири». Он представлен во всех точках взаимодействия с туристами, распространяется через сеть ТИЦ, турагентства и отели, а также на профильных туристических мероприятиях региона.

В финал конкурса 2023 года вышли 49 мастеров. 25 из них сообщили, что им удалось найти партнеров, расширить каналы сбыта. У 6 предпринимателей продукция оказалась невостребована.

10 марта 2024 года стартовал второй акселератор «Матушка Сибирь». Итоги организаторы планируют подвести 23 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам.