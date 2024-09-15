Почти на два месяца изменят схему движения маршруток №14 и 30 в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска с 14 сентября по 10 ноября маршрутки № 14 и 30 меняют схемы движения, сообщили в пресс-центре мэрии. Это связано с проведением ремонта путепровода на улице Добролюбова.

На период работ маршрутки № 14 и 30 в объезд одностороннего участка на улице Добролюбова будут ходить: по ул. Большевистской, ул. Восход, ул. Зыряновской, ул. Добролюбова, далее — по действующей схеме

Напомним, что временные ограничения вводятся на нескольких участках улиц Новосибирска. Ограничение затронут Октябрьский район и Центральный округ.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам.