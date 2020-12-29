Передовые установки для лечения онкологии в России никому не нужны

— Судьба нашей установки бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) пока не очень понятна. Работа компании TAE Life Sciences (входит в корпорацию Tri Alpha Energy Co., США) достаточно успешно продвигается. Сейчас идет монтаж нашей установки БНЗТ в Китае, в городе Сямынь в госпитале компании Neuboron. Из-за пандемии ее ввод в эксплуатацию несколько затянулся, но мы надеемся, что через пару месяцев она заработает. Китайцы серьезно намерены практически сразу приступить к лечению людей, — заявил на пресс-конференции научный руководитель направления «Плазма» ИЯФ СО РАН Александр Иванов.

Аналогичная установка уже работает в Финляндии, где с февраля ведется лечение онкологических пациентов, а также в Японии. Как отметил ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев, БНЗТ способна помогать более чем 2 миллионам больных в год при лечении глиобластомы мозга, метастаз меланомы, больших опухолей шеи и головы, менингиомы, мезотелиомы плевры, гепатоцеллюлярной карциномы, опухолей груди. Для этого, по оценкам ученого, в мире требуется более тысячи центров БНЗТ с пропускной способностью 1500 пациентов в год в каждом.

— В нашей стране этого не наблюдается. У нас есть готовый проект БНЗТ, который мы подавали во все государственные и частные структуры: корпорацию «Росатом», Министерство науки РФ, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, АО «Фармстандарт», но ни одно из ведомств, ни одна из организаций в итоге не перевели работу в практическую плоскость. Как результат — наши подходы к лечению онкологических больных реализуются в КНР. Хотя у института Блохина есть все лицензии для того, чтобы лечить людей экспериментально и сертифицировать потом эти установки. Мы готовы сделать установку быстро для РФ, но воз и ныне там, — подчеркивает Логачев.

Однако, непосредственно в России ученые проводят эксперименты с изучением воздействия нейтронных потоков на животных. Директор института ИЯФ СО РАН Павел Логачев с сожалением констатировал, что в других странах частные и государственные структуры проявляют конкретный интерес к подобным разработкам, который выражается в бурном и эффективном инвестировании в такого рода проекты.

Тем не менее в ИЯФ СО РАН продолжаются работы по совершенствованию установки.

— Мы ведем работы по уменьшению размеров установки, чтобы ее можно было разместить в любом госпитале. Она уже полностью сертифицирована как медицинский прибор. Кроме того, мы достигли большей степени надежности, более высоких параметров и добились сокращения сеанса облучения пациента с 2 часов до 30 минут и меньше, — поясняет Иванов. — Ведущие биологи и химики СО РАН работают над созданием препаратов для БНЗТ. В последнее время достигнуты ошеломляющие успехи в этой области. В стадии исследования находятся препараты, позволяющие минимизировать повреждение здоровых тканей при лечении. Это должно совершить революцию.

Ученые ИЯФ СО РАН также изучают возможности применения установки кроме бор-нейтронозахватной терапии.

— Мощный источник нейтронов, который представляет из себя наша установка, это востребованный прибор в физике и технике. Мы нашли способ генерации жестких нейтронов большой энергии «мэвного» диапазона. Такой поток очень востребован в широком спектре приложений, включая термоядерные приложения исследования активации материалов. В физике высоких энергий есть проблемы, связанные с облучением оборудования. Мы хотим провести заход на такого вида исследования, — заявил Александр Иванов.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов, которые поглощаются ядрами бора — ядерные реакции, сопровождающиеся большим энерговыделением, уничтожают больные клетки. Метод БНЗТ был успешно опробован на ядерных реакторах. Эксперименты показали эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, плохо поддающихся лечению традиционными методами.

Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН