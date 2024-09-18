Новосибирские ученые из центра «Вектор» разработали новую вакцину от гриппа

Новую вакцину против гриппа, созданную новосибирскими учеными из Государственого научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», анонсировали на IX Конгрессе бактериологов. Препарат получил название «Вектор Вак Квадри».

Важной его особенностью является отсутствие в составе куриных эмбрионов, что является важным экономическим решением.

— Это генноинженерная вакцина, которая позволяет уйти от куриных эмбрионов, то есть от проблемы, которая сегодня тревожит весь мир. Мы очень надеемся, что в течение ближайших двух дней мы такую вакцину как коммерческий препарат получим, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В первую очередь вакцинировать будут детей, людей с ослабленным иммунитетом и лиц, которые, с учетом занятости, постоянно находятся в обществе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область поступило 822 тысячи доз антигриппозных вакцин, закупленных за счет федерального бюджета, что составляет менее половины заявленной региональным Минздравом потребности. Прививки получили только 288 человек.