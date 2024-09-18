Водители троллейбусов, упавшие с крыши машины, получили компенсации

Суд взыскал с МКП «ГЭТ» компенсацию за травмы водителей троллейбусов.

– Ленинский районный суд рассмотрел два гражданских дела по искам двух водителей троллейбусов к МКУ Новосибирска «Горэлектротранспорт» о взыскании компенсации морального вреда, – говорится в сообщении суда.

28 июля 2023 года истцы упали с крыш троллейбусов около остановочного пункта «Сибсельмаш», получив сложные травмы конечностей.

Государственной инспекцией труда в Новосибирской области выявлены нарушения правил охраны труда работодателем – МКП «ГЭТ»: водители не были обеспечены перчатками, не проводился контроль, один из них не был ознакомлен с должностной инструкцией и не прошел медицинский осмотр.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исков, просил снизить размер компенсации.

Суд определил компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей каждому.

Решения не вступили в законную силу.

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