Водители троллейбусов, упавшие с крыши машины, получили компенсации

Суд взыскал с МКП «ГЭТ» компенсацию за травмы водителей троллейбусов.
– Ленинский районный суд рассмотрел два гражданских дела по искам двух водителей троллейбусов к МКУ Новосибирска «Горэлектротранспорт» о взыскании компенсации морального вреда, – говорится в сообщении суда.
28 июля 2023 года истцы упали с крыш троллейбусов около остановочного пункта «Сибсельмаш», получив сложные травмы конечностей.
Государственной инспекцией труда в Новосибирской области выявлены нарушения правил охраны труда работодателем – МКП «ГЭТ»: водители не были обеспечены перчатками, не проводился контроль, один из них не был ознакомлен с должностной инструкцией и не прошел медицинский осмотр.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения исков, просил снизить размер компенсации.
Суд определил компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей каждому.
Решения не вступили в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что девочка получит компенсацию за нападение собаки под Новосибирском.
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