Ремонт проспекта Дзержинского обойдется Новосибирску почти в 112 млн рублей

МКУ «Управление дорожного строительства» заключило контракт с победителем конкурса ООО «Дорсиб Плюс» на выполнение работ по ремонту с усовершенствованным типом покрытия проспекта Дзержинского. Цена контракта составила 111,9 млн рублей.

Подрядная организация отремонтирует около 1,5 км главной магистрали Дзержинского района – от ул. Кошурникова до ул. Королёва.

Работы будут выполнены за счет дополнительно выделенных федеральных средств. Срок выполнения — 07 октября 2022. К работам подрядная организация приступит уже на ближайших выходных.

— В рамках ремонта будет произведено фрезерование изношенного покрытия проезжей части, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с исправлением продольного и поперечного профиля дороги на площади более 40 тыс. квадратных метров, восстановление примыканий к люкам подземных коммуникаций и дождеприемным решеткам, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В следующем году в планах муниципалитета — продолжить ремонт проспекта Дзержинского и приступить к ремонту улицы Кошурникова.

Ранее редакция сообщала, город планировал направить на ремонт проспекта дополнительные деньги, выделенные «Росавтодором».