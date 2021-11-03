Во что превратится площадь Калинина после масштабного благоустройства?

На следующей недели в мэрии Новосибирска стартует общественное обсуждение будущего облика одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города — площади Калинина в Заельцовском районе. Вопрос благоустройства данного пространства, как поясняют в муниципалитете, связан с появлением в центре площади стелы «Город трудовой доблести» в связи с присвоением указом президента РФ городу соответствующего звания.

— Мы не можем поставить стелу на площади, которая сейчас находится в неприглядном виде, — говорит главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Соответственно, дизайн-проект площади предполагает благоустройство центральной ее части с заменой трамвайных путей: они остаются, но будут приведены в порядок. Будет облагорожен и периметр площади. Появится больше озеленения, смотровая площадка для экскурсионных автобусов, места отдыха, будет облагорожена улица Перевозчикова.

Пока, как было озвучено на презентации, разработана только концепция дизайнерской части. От нее предстоит «танцевать» с учетом предложений общественности, которые могут поступить.

— Мы пока представляем дизайн-проект, предполагающий обсуждения дизайнерского подхода — обсуждение самой стелы, благоустройства вокруг, — поясняет вице-мэр Анна Терешкова. — После того, как дизайн проект принимается, как раз на стадии разработки ПСД происходят все исследования, в том числе транспортных потоков. Документ будет еще откорректирован, это одна из стадий. После этого уже появится новый, скорректированный проект для исполнения.

Пока же можно отметить несколько основных тенденций, предложенных авторами концепции, кроме оформления самой стелы и трамвайного кольца, в центре которого ее планируется установить.

Велодорожки вместо парковок

На ряде участков предполагается избавиться от транспортных «отстойников». В частности, пространство в районе здания проходной «Новосибирского приборостроительного завода» («Дом-книжка». — Ред.), отделенное от пешеходов растительностью, может быть от автомобилистов передано велосипедистами и самокатчикам.

— Велосипедная дорожка реализуется за счет парковочных карманов, — рассказывает автор проекта, архитектор МП «Метро МиР» Алексей Хохлов. — Мы также предполагаем там прогулочный пешеходный тротуар, отделенный островком отдыха от транзитных пешеходных направлений. На этом участке предусмотрено место для возможного размещения общественного туалета

По замыслу авторов концепции, велосипедисты могли бы получить в пользование и территорию возле выхода из метро по адресу Красный проспект, 186. В непосредственной близости от велодорожек предполагается разместить площадки для парковок велосипедов и самокатов.

— Это транзитный участок, самый узкий, самый загруженный: здесь размещены три автобусные остановки, — поясняет автор проекта. — Проектное предложение заключается в том, чтобы за счет карманов автобусных остановок расширить это пространство, разделить пешеходное и велосипедное направление и заменить остановки на новые. Можно обозначить принципиально новую схему разделения потоков пешеходов и велосипедистов методом рядовой высадки кустарников.

Однако данный вариант необходимо проработать более детально: как прозвучало на презентации, в этом случае велосипедисты могут создавать опасность для людей, выходящих из метро.

— Те, кто бегут из метро на автобус, не будут пересекаться с велосипедистами? — обратился к авторам проекта профессор кафедры архитектуры и реконструкции городской среды НГАСУ Алексей Гудков. — Может, здесь отказаться от велодорожек? Либо растянуть остановки на другие участки площади Калинина, потому что здесь будет такая концентрация пассажиров, что и велосипедистам будет невозможно проехать в час пик, чтобы никого не сбить.

Однотипный стрит-фуд вместо стихийного рынка

Реформированию подвергнется и торговля на территории площади.

— Смотрим, где у нас есть возможность по ближайшим локациям разместить торговые точки, — говорит Александр Ложкин. — Уже поступило предложение увеличить количество нестационарных объектов. Посмотрим, как их можно вписать, чтобы у нас была возможность и пешеходного транзита, но чтобы и была возможность купить мороженое. Сегодня нестационарные объекты стоят на дорожной сети, где они стоять в принципе не должны. Они должны в любом случае по истечению договора оттуда уходить.

Напомним, что судьба «нестационарок», находящихся на остановочных пунктах, на протяжении продолжительного время является камнем преткновения между их владельцами-коммерсантами и профильными подразделениями мэрии Новосибирска.

Сейчас павильоны на остановках общественного транспорта, по замыслу авторов проекта, предполагается заменить на новые, соответствующие современным требованиям и дизайн-коду.

— Проектом предусмотрены места для нестационарных объектов торговли и места для размещения общественных туалетов, — рассказывает Алексей Хохлов. — Мы представляем проект остановок с возможным размещением нестационарных объектов торговли — павильонов, примыкающих к остановкам.

Еще одним наболевшим вопросом станет борьба с несанкционированными торговыми местами. Как правило, речь идет о торговле овощами и фруктами, которые хозяева складируют в припаркованных неподалеку транспортных средствах.

— Сложился стихийный рынок, ставятся автомобили, которые используются как склад для него, — рассказывают в мэрии. — Они круглосуточно там находятся. Чтобы уйти от этой истории, предлагается парковку сделать платной с ограничением в ночное время. Также планируется выделение зеленых островков, мест встречи из метро и организация велодорожек.

Придомовая территория вместо рынка

В рамках концепции предполагается и благоустройство прилегающей к площади улицы Перевозчикова, «знаменитой» среди местных жителей стихийным рынком. В этой части в концепцию «вписалась» ГК «Елка девелопмент», осуществляющая строительство на прилегающем участке восьмиэтажного жилого дома. Как рассказал председатель совета директоров ГК Кирилл Ивантеев, на месте рынка планируется пешеходная зона, велодорожки, со стороны улицы Дачной — зеленые насаждения.

— Мы проработали варианты по озеленению, — говорит Ивантеев. — Существующее озеленение — в достаточно хорошем состоянии. Мы предлагаем его подстричь, подрезать. Но будет дополнительная высадка. Предлагаем сделать озеленение в виде вазонов. Все решения отработаны с компанией, которая занималась разработкой общего проекта. Они интегрированы во всю концепцию.

Места встреч с лавками и качелями

У каждого выхода из метрополитена проектом запланированы места встреч со скамейками и урнами, места отдыха для инвалидов.

— На участке по адресу Красный проспект, №157 самым значимым является организация вида на стелу опять же за счет парковочного кармана и организация площадки для высадки экскурсионных групп, — говорит Алексей Хохлов. — Здесь также выделены велодорожка, прогулочная и транзитная зоны. Это площадка — самая широкая пешеходная зона. В ее глубине предполагается зона активности с установкой качелей.

Начало работ по благоустройству территории площади Калинина запланировано на лето 2022 года. На этот же год запланирована и установка памятной стелы. Она представлена в виде четырехгранного штыка высотой 30 метров. Конструкция увенчана гербом Новосибирска. На двух гранях штыка — пластинах из нержавеющей стали — нанесены фотографии трудовых будней военной поры, предоставленные музеем города Новосибирска. Нижнее опоясывающее кольцо штыка будет представлено единым экраном, на котором планируется транслировать кинохронику военных лет. Перед стелой разместится камень с текстом указа президента РФ о присвоении Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Вся композиция будет находиться в центральной части площади Калинина.

В настоящее время на территории площади Калинина находится 171 парковочное место для автотранспорта, 30 рекламных щитов, 25 нестационарных торговых объектов, 7 остановок общественного транспорта. Отсутствуют места отдыха пешеходов и элементы озеленения. В рамках благоустройства планируется установить 115 скамеек, 12 элементов мобильного озеленения.