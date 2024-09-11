Новосибирские ученые создали дешевый жидкий пылеподавитель

Команда из НГТУ разработала отечественный жидкий растительный пылеподавитель. В сравнении с иностранными аналогами стоимость продукта будет в десять раз меньше. Жидкий пылеподавитель позволит уменьшить загрязнение воздуха не только в шахтах и на заводах, но и на городских улицах.

Пылеподавитель — это жидкий состав, созданный на основе природных биополимеров и микроорганизмов. После распыления на поверхность он образует тонкую плёнку, которая связывает пыль.

Стоит отметить, что в составе присутствуют бактерии, которые поглощают плёнку вместе с грязью.

— Изначально мы разрабатывали продукт для шахт, но после у нашей команды появилась идея использовать его в городской среде. Последние несколько лет новосибирцы особенно остро чувствуют проблему загрязнения воздуха, — рассказывает Екатерина Литвинова, автор разработки.

По словам профессора кафедры инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимира Ларичкина, раствор можно залить в емкость поливочной машины. Когда она проедет по улицам города, пыль соберётся в комки, которые затем можно будет легко убрать.​​​​​​​

В дальнейшем команда планирует сделать продукт морозоустойчивым.

Ранее редакция сообщала о том, что пыльцу катайи возрастом 27 млн лет нашли в Новосибирской области.