Из-за ремонта ограничено движение автомобилей в трех районах Новосибирска

Сибирская генерирующая компания (СГК) завершает ремонтные работы на тепловых сетях. Из-за этого в трех районах Новосибирска — Дзержинском, Октябрьском и Кировском — будет ограничено движение автомобилей.

— До 16 сентября на 5 метров сужаем проезжую часть ул. Шекспира в районе здания № 11. До 20 сентября на 7 метров сужаем проезжую часть ул. Бориса Богаткова в районе здания № 94а, — говорится в сообщении СГК.

По 4 октября проезд по улице Урманова в районе дома № 11 будет закрыт.

Специалисты просят водителей следовать дорожным знакам и быть осторожнее.

Ранее редакция сообщала о том, что завершаются гидравлические испытания в Новосибирске. Было найдено 1 220 дефектов.