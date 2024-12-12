Новосибирские ученые создали умный дом для калифорнийских червей

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) под руководством Екатерины Литвиновой создали умный дом для калифорнийских красных червей. Эти удивительные существа, известные своей способностью перерабатывать пищевые отходы. В новом устройстве черви производят ценное органическое удобрение — биогумус.

Главная идея проекта — сделать использование вермикомпостов максимально простым и доступным для каждого. Любой желающий сможет легко содержать червей и получать полезное удобрение.

В специальном боксе созданы условия, максимально приближенные к естественным, что позволяет червям чувствовать себя комфортно. Они перерабатывают разнообразные органические отходы, такие как кофейный жмых, овощные и фруктовые очистки, всего за 2-7 дней.

Дом оборудован датчиками, которые следят за состоянием окружающей среды: температурой, влажностью и кислотностью. Если параметры выходят за пределы нормы, система подаёт звуковые и световые сигналы. В будущем планируется разработать мобильное приложение, которое позволит отслеживать условия содержания червей в реальном времени.

Проект предполагает создание трех вариантов домиков:

Малый – для установки в квартирах и на дачах.

Средний – для коттеджей и многоквартирных домов.

Большой – для промышленных вермиферм.

Каждый вариант будет иметь свою комплектацию, в том числе автоматическую систему увлажнения и шредер для измельчения корма.

Ранее редакция сообщала о том, что выявлять риски развития ишемии сердца у молодежи научились в Новосибирске. В последнее время всё больше молодых людей сталкиваются с этим заболеванием.