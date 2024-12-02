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Выявлять риски развития ишемии сердца у молодежи научились в Новосибирске

  • 02/12/2024, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Выявлять риски развития ишемии сердца у молодых научились в Новосибирске
В последние годы наблюдается рост числа молодых людей, страдающих от этой болезни

В НГТУ создали метод, позволяющий диагностировать вероятность риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых людей. Заказчиком разработки выступила лаборатория клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (НИИТПМ). В лаборатории рассказали, что в последние годы участились случаи развития этой болезни у молодых.

— Для оценки риска развития заболевания была разработана система логико-математических моделей, которая позволяет выполнить на основании лабораторных показателей расчет вероятности риска развития ИБС., — говорится в сообщении НГТУ.

Для облегчения работы с большим количеством моделей, учитывающих особенности интерпретации различных биохимических показателей, был создан специальный программный модуль.

Пользователь может ввести данные лабораторных исследований, и система выдаст результат, который покажет, насколько велик риск развития коронарного атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС).

Если риск развития ИБС будет средним или высоким, врач сможет назначить дополнительные обследования для уточнения диагноза.

В рамках проекта команда создала систему визуализации результатов, которая позволяет наглядно отображать различные показатели и их отклонение от условной границы между нормой и патологией.

— По результатам работы получен патент на изобретение «Способ оценки наличия ишемической болезни сердца у молодых людей». Созданный лабораторно-диагностический комплекс используется НИИТПМ, — отметило ведомство в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые создали интеллектуального помощника для психологов. Теперь за пациентами будет наблюдать ИИ.

Источник фото: Freepik / Автор — stockking

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые разработка


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