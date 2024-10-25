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«Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске

  • 25/10/2024, 12:30
Автор: Юлия Данилова
«Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске
«Спецавтохозяйство» решает вопрос о замене контейнеров и переключает вывоз РСО на себя

На 24 октября вывоз раздельно собранных отходов из контейнеров и сеток, установленных в Новосибирске ООО «Тайгер-Сибирь», не производится. Об этом сообщили представители компании «Арктика Сити», которая ранее работала на рынке переработки отсортированного вторсырья.

Как заявили в компании, с января 2022 года компания «Тайгер-Сибирь» осуществляла перевозки РСО за свой счет, а это гарантированные убытки. В 2022 году о проблемах с транспортировкой раздельно собранных отходов редакции рассказывал и директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман.

— У нас возникают сложности с оплатой доставки раздельно собранных отходов до места сортировки и переработки, так как регоператор не заключает договоры на транспортирование, и мы не получаем оплату. На сегодняшний день задолженность составляет 45 млн рублей за предыдущие годы работы. На 2022 год договор до сих пор не заключен. При этом мы предполагаем, что эти расходы закладываются в оплату, которую «Экология-Новосибирск» выставляет жителям за утилизацию ТКО, — пояснял Кирилл Ритерман. — В итоге мы вывозим раздельно собранные отходы за свой счет, работая себе в убыток. Позиция регоператора: им РСО не нужен — так они нам говорили.

Представители «Арктики Сити» заявили, что договор на транспортировку с ГК «Тайгер-Сибирь» до сих пор не заключило и МУП «Спецавтохозяйство». В компании считают, что тому есть несколько причин.

  • У регионального оператора, как бы он не назывался, хронически нет денег.

— С 2019 года создана логистическая система вывоза ТКО, которая потребляет много денег. Вся проблема в том, что в области за пределами Новосибирской агломерации очень большие транспортные плечи — из-за острой нехватки полигонов ТКО и объектов размещения отходов (временно разрешенные свалки исключительно для размещения ТКО, но не имеющие лицензии полигона), — пояснили в компании «Арктика Сити». —Если в 2020 году перевозчику в Новосибирске платили 170 руб/м3, то в районах области, где отходы надо вести на ОРО в соседний район, цены доходили до 1600 руб/м3. Поскольку в Новосибирской области одна зона и один РО, то расходы за эти длительные путешествия мусора ложатся на всех жителей области.

  • Зачем платить кому-то если можно сделать все самому или вообще ничего не делать?

— Законодательных требований к вывозу РСО, в отличии от мусора и КГО, нет. Да и территориальная схема скорее описание хаотично сложившихся реалий, чем элемент планирования развития отрасли, которому должен следовать РО, — отмечается в сообщении «Арктики Сити».

В компании напомнили, после того как в 2022 году сортировочный завод ГК «Арктика Сити» был задушен прекращением поставок сырья (РСО и мусора), в территориальной схеме по обращению с отходами появилась схема потоков РСО. За сортировочными заводами «Тайгера» были закреплены: Ленинский, Кировский, Железнодорожный, Искитимский и Колыванский районы области, а также Бердск и Искитим.

— Но эта схема ни дня не исполнялась: как ГК «Тайгер-Сибирь» возил свои контейнеры со всего города, так и продолжил это делать. То же в это время делал и МУП «САХ», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что 22 октября МУП «САХ» сообщил в соцсетях что на предприятие начали обращаться обеспокоенные новосибирцы с жалобами на остановку вывоза РСО. В частности, жители Краснообска начали присылать в группу компании фото бумажных объявлений о том, что раздельный сбор отходов больше не осуществляется по решению регионального оператора. Объявления появились на желтых баках-«сетках» и зеленых «кубах» подрядчика.

вывоз мусора

— Поясняем ситуацию: перевозчик, владеющий спецтехникой, а также желтыми и зелеными контейнерами для РСО, установленными в разных районах Новосибирска, работающий с МУП «САХ» по договору подряда, поставил регионального оператора перед фактом: нужно значительно увеличить оплату за услуги, потому что выросла их себестоимость. Однако тариф, действующий в регионе сейчас и рассчитанный с нулевой рентабельностью, не удовлетворил запросы подрядчика, — сообщили в МУП «Спецавтохозяйство».

В комментариях жителей МУП «САХ» уточнили, что эти контейнеры устанавливало и обслуживало ООО «ТБО» (Входит в ГК «Тайгер Сибирь». – Ред.) в соответствии с заключенным договором, срок действия которого закончился. В настоящее время договор не продлен. В ходе проверки региональным оператором установлено, что данные ёмкости не соответствуют требованиям 176-п «Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Новосибирской области» и не могут обслуживаться МУП «САХ» ввиду отсутствия технической возможности. Вопрос о демонтаже данных ёмкостей находится на рассмотрении.

На момент публикации материала комментарии в «ТБО» и «Тайгер Сибирь» редакции Infopro54 получить не удалось.

Как заявили в «Арктике Сити», себестоимость вывоза РСО у ГК «Тайгер-Сибирь» предположительно несколько выше, чем у МУП «САХ» или чем была у ГК «Арктика Сити».

— «Тайгер» с 2013 года был пионером в сборе и сортировке РСО, но, к сожалению, практически ничего не поменял в своих технологиях транспортирования и сбора РСО. Машины «Тайгера» способны за один рейс вывести 24 м3 РСО, а машины ГК «Арктика Сити» и МУП «САХ» — около 90 м3. Скорость погрузки, от которой напрямую зависит количество рейсов, также не в пользу «Тайгера». В итоге больше рейсов — больше пробег — меньший сбор за смену, а значит выше себестоимость, — комментируют в «Арктике Сити». — Плюс то, что «Тайгер» при погрузке не теряет стекло в отличие от «САХа», чьи мусоровозы при погрузке бьют до 25% стекла, превращая его в мелкие осколки, не подлежащие дальнейшей сортировке и переработке. Почему-то никто не пошел по пути максимального сбережения вторсырья, который продемонстрировала ГК «Арктика Сити», просто разделив потоки стекла и остального сырья еще на стадии накопления на контейнерной площадке и вывоза разной техникой. Что хрупко — везется бережно, а всё остальное — дешево.

В САХ отметили, что устанавливают в Краснообске 50 новых контейнеров для РСО, а также заявили, что контейнеры будут устанавливаться в целом по городу по заявкам жителей.

— Вывоз РСО в Краснообске и в Новосибирске остановлен не будет и продолжится в штатном режиме. Желтые и зеленые контейнеры будут в плановом порядке заменены на более удобные для горожан и мусоровозов. Сейчас с перевозчиком решается вопрос о замене и выводе контейнеров, — прокомментировал ситуацию директор МУП «САХ» Александр Южаков.

В комментариях жителям представители МУП «САХ» также отметили, что раздельно собранные отходы направляются на объекты обработки, внесенные в территориальную схему, в том числе на сортировочные линии МУП «САХ». На объектах обработки в обязательном порядке производится отбор полезных утильных фракций. Отобранные фракции отправляются на переработку. В Новосибирске действует несколько цехов по переработке вторсырья. В «САХ» подчеркнули, что ни в коем случае РСО не доставляются на полигоны для дальнейшего захоронения.

Источник редакции Infopro54, знакомый с ситуацией рынке РСО отметил, что тариф на вывоз мусора в регионе сегодня в принципе не жизнеспособен.

— Я плачу за домофон 70 рублей в месяц. При этом за вызов мастера доплачиваю отдельно. Вывоз мусора стоит 80 рублей в месяц с человека, но за мусором приезжает КАМАЗ стоимостью 15 млн рублей, с бригадой из трех человек, причем водителя сегодня менее чем за 150 тысяч рублей в месяц найти невозможно. Экономика не сходится совсем. Я лично не понимаю, как можно выживать в таких условиях, — заявил собеседник редакции.

По данным МУП «САХ», в настоящее время, согласно территориальной схеме обращения с отходами, на территории города Новосибирска размещены 4 объекта обработки отходов. 2 линии сортировки отходов принадлежат МУП «САХ», а все стекло перерабатывается ООО «Сибстекло». Ввод в эксплуатацию двух новых комплексов по переработке отходов запланированы на конец 2025 года.

Ранее редакция приводила мнение участников рынка об опасности монополизации вывоза раздельного сбора отходов

Базовое фото из группы МУП «САХ» ВКонтакте, автор : Ольга Русакова, внутри текста – автор: пресс-служба МУП «САХ».

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : региональный оператор раздельный сбор отходов вывоз мусора


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