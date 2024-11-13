Аудиторы выявили нарушения при создании инфраструктуры в ПЛП

Для реализации новых инвестиционных проектов (НИП) на территории ПЛП предусмотрено построить за счет бюджетных институтов 14 объектов инфраструктуры на сумму почти 2,4 млрд рублей. Из них в 2021 году выделено и использовано на строительство 4 объектов 240,6 млн. Эти объекты были построены и введены в эксплуатацию. Об этом сообщила на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Саблина.
— В ходе проверки также было установлено, что в сметном расчёте, прошедшем государственную экспертизу, была необоснованно завышена сметная стоимость строительства, что привело к завышению стоимости контракта на 23 миллиона. В ходе проверки стоимость контракта была уменьшена, нарушение устранено, деньги возвращены в бюджет, — подчеркнула Елена Саблина. — Также были допущены нарушения при формировании начальной максимальной цены контракта, которая фактически приводилась к размеру бюджетных ассигнований, предусмотренных для управляющих компаний.
Как отметила аудитор, на 1 сентября 2024 года, на счету управляющей компании в Федеральном казначейства числится более 1 млрд рублей, предоставленных на строительство семи объектов. Это порядка 51% выделенных средств. В том числе речь идет об инфраструктуре, которую планируется построить в особой экономической зоне рядом с ПЛП.
— Около 1 млрд предусмотрено на строительство пяти объектов инфраструктуры на территории планируемой особой экономической зоны. При этом в 2023 году решения о выделении бюджетных инвестиций на строительство на территории ОЭС объектов инфраструктуры осуществлялось при отсутствии документов, предусмотренных статьей 48 градостроительного кодекса, — констатировала Елен Саблина. — На 1 октября проект межевания территории для подготовки ПСД не был утвержден. Без этого невозможно получить положительное заключение госэкспертизы на проектно-смертную документацию и, следовательно, невозможно начать строительство, что влечет риски неэффективного использования бюджетных средств. Напомню, 758 миллионов на эти цели было выделено в декабре 2023 года, 148 — в марте 2024 года. Сроки вложения инвестиций и эксплуатации объектов были перенесены с конца 2024 на конец 2025 года.
Кроме того, аудиторы КСП заявили, что на момент проверки не были урегулированы вопросы взаимодействия управляющей компании, как потенциального собственника объектов инфраструктуры, резидентами ОЭС и частной управляющей компанией, которой будет принадлежать право реализации земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций и собственных средств.
По результатам проверки аудиторы направили в Министерство экономического развития представления об устранении выявленных нарушений, а также повышения эффективности использования бюджетных инвестиций.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова, который с июня находится в СИЗО, возбуждено два новых уголовных дела. Как сообщал «Коммерсант», по версии следствия, Зырянов подозревается в попытке получения взятки в размере 30 млн руб. от представителя резидента промышленно-логистического парка (ПЛП, подведомственен корпорации) за подбор подрядчика на строительство сетей для подключения воды, канализации, электричества и газа и заключение с ним договора.
Ранее редакция сообщала, что с 2023 года в Новосибирской области ведется работа по созданию особой экономической зоны в непосредственной близости от ПЛП. В качестве резидентов области рассматриваются компании с общим объемом инвестиций в 11 миллиардов. На создание инфраструктуры для ОЭЗ регион планировал привлечь реструктурированные бюджетные кредиты.
Фото freepik, автор: freepik
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