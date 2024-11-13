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Аудиторы выявили нарушения при создании инфраструктуры в ПЛП

  • 13/11/2024, 18:15
Автор: Юлия Данилова
Аудиторы выявили нарушения при создании инфраструктуры в ПЛП
Кроме того, оказалось, что до сих пор не готова документация для начала строительства инфраструктуры в особой экономической зоне

Для реализации новых инвестиционных проектов (НИП) на территории ПЛП предусмотрено построить за счет бюджетных институтов 14 объектов инфраструктуры на сумму почти 2,4 млрд рублей. Из них в 2021 году выделено и использовано на строительство 4 объектов 240,6 млн. Эти объекты были построены и введены в эксплуатацию. Об этом сообщила на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Саблина.

промышленно-логистический парк

В Промышленно-логистическом парке Новосибирска построят инфраструктуру за 1 млрд рублей

По ее словам, в 2022-2024 годах планировалось построить 10 объектов для реализации 4 НИПов на 2,15 млрд. Однако, аудиторы выявили ряд нарушений при планировании бюджетных инвестиций:

  • Расходы областного бюджета, установленные на 2024 год в постановлениях и договорах о представлении бюджетных инвестиций, на 150 млн. рублей меньше, чем было предусмотрено в законе о бюджете.
  • В постановлениях правительства Новосибирской области о выделении инвестиций не отражены объёмы собственных средств управляющих компаний направленных на строительство объектов. Это практически 40 миллионов.
  • При снижении на 50 млн рублей стоимости строительства объекта по результатам торгов, проведённых ещё в сентябре 2022 года, распределение экономии на новые объекты произведено только в сентябре 2024 года. Аудиторы считают, что это чревато рисками неэффективного использования бюджетных средств, а также увеличения сроков строительства.
  • На 1 сентября 2024 года из восьми объектов, на которые были выделены бюджетные средства УК ПЛП, осуществлялось строительство только одного объекта. Это третий этап ЛЭП подстанции на территории ПЛП. Использовано 903 млн. Остаток за невыполненную работу составил 29,5 млн.

— В ходе проверки также было установлено, что в сметном расчёте, прошедшем государственную экспертизу, была необоснованно завышена сметная стоимость строительства, что привело к завышению стоимости контракта на 23 миллиона. В ходе проверки стоимость контракта была уменьшена, нарушение устранено, деньги возвращены в бюджет, — подчеркнула Елена Саблина. — Также были допущены нарушения при формировании начальной максимальной цены контракта, которая фактически приводилась к размеру бюджетных ассигнований, предусмотренных для управляющих компаний.

Как отметила аудитор, на 1 сентября 2024 года, на счету управляющей компании в Федеральном казначейства числится более 1 млрд рублей, предоставленных на строительство семи объектов. Это порядка 51% выделенных средств. В том числе речь идет об инфраструктуре, которую планируется построить в особой экономической зоне рядом с ПЛП.

—  Около 1 млрд предусмотрено на строительство пяти объектов инфраструктуры на территории планируемой особой экономической зоны. При этом в 2023 году решения о выделении бюджетных инвестиций на строительство на территории ОЭС объектов инфраструктуры осуществлялось при отсутствии документов, предусмотренных статьей 48 градостроительного кодекса, — констатировала Елен Саблина. — На 1 октября проект межевания территории для подготовки ПСД не был утвержден. Без этого невозможно получить положительное заключение госэкспертизы на проектно-смертную документацию и, следовательно, невозможно начать строительство, что влечет риски неэффективного использования бюджетных средств. Напомню, 758 миллионов на эти цели  было выделено в декабре 2023 года, 148 — в марте 2024 года. Сроки вложения инвестиций и эксплуатации объектов были перенесены с конца 2024 на конец 2025 года.

Кроме того, аудиторы КСП заявили, что на момент проверки не были урегулированы вопросы взаимодействия управляющей компании, как потенциального собственника объектов инфраструктуры, резидентами ОЭС и частной управляющей компанией, которой будет принадлежать право реализации земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций и собственных средств.

По результатам проверки аудиторы направили в Министерство экономического развития представления об устранении выявленных нарушений, а также повышения эффективности использования бюджетных инвестиций.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова, который с июня находится в СИЗО,  возбуждено два новых уголовных дела. Как сообщал «Коммерсант», по версии следствия, Зырянов подозревается в попытке получения взятки в размере 30 млн руб. от представителя резидента промышленно-логистического парка (ПЛП, подведомственен корпорации) за подбор подрядчика на строительство сетей для подключения воды, канализации, электричества и газа и заключение с ним договора.

Ранее редакция сообщала, что с 2023 года в Новосибирской области ведется работа по созданию особой экономической зоны в непосредственной близости от ПЛП. В качестве резидентов области рассматриваются компании с общим объемом инвестиций в 11 миллиардов. На создание инфраструктуры для ОЭЗ регион планировал привлечь реструктурированные бюджетные кредиты

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленно-логистический парк Особая экономическая зона


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