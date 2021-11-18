В Новосибирске кафе и рестораны собирают подписи за отмену системы QR-кодов в общепите

Новосибирские рестораторы написали письмо губернатору региона Андрею Травникову и собирают под ним подписи. Они обрисовали ситуацию в сфере общепита и попросили главу региона отменить QR-коды, сообщает nsk.dk.ru.

Авторы обращения заявили, что за пять дней после введения системы QR-кодов в заведениях произошло катастрофическое снижение посещаемости и падение торговой выручки в среднем на 50-70%. При этом за аренду помещений им приходится платить полную стоимость.

— При сохранении системы QR-кодов в ее нынешнем дискриминационном виде по отношению к отрасли общепита, в ближайший месяц ожидается начало волны закрытия предприятий общепита всех категорий. Уволенными окажутся сотни, а затем и тысячи сотрудников нашей сферы. Сейчас в отрасли трудится порядка 40 тыс. человек, — говорится в письме. — Новосибирск рискует предстать в неприглядном виде перед гостями международных спортивных мероприятий 2022-2023 гг., т.к. просто не успеет восстановиться и справиться с таким потоком посетителей.

Представители сферы общественного питания в Новосибирской области попросили губернатора региона Андрея Травникова отменить постановление о введении системы QR-кодов в предприятиях общепита.