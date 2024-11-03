Срок сдачи новосибирской станции «Спортивная» определится после госэкспертизы

Документы о достоверности сметной стоимости по станции метро «Спортивная» мэрия Новосибирска отправит на повторную экспертизу 2 декабря. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города. Сейчас генеральный проектировщик готовит материалы.

— Ориентировочный срок подачи документов в ФАУ «Главгосэкспертиза» — 02 декабря 2024 года, — говорится в ответе.

Определение сроков ввода станции в эксплуатацию, а также начало процедуры заключения контракта с новым генеральным подрядчиком, будет возможно только после того, как город получит положительное заключение по этой экспертизе.

Кроме того, в ноябре муниципалитет определится с подрядной организацией по продолжению работ на станции.

— После заключения муниципального контракта на станции будут производиться работы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов, а также работы, связанные с сохранностью ранее смонтированных оборудования и материалов, — уточнили в мэрии.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что строительство станции метро «Спортивная» будет приостановлено в зимний период.

Напомним, строительство станции ведется с 2019 года. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта, поэтому сроки сдачи станции в эксплуатацию неоднократно переносились. В этом году ФАУ «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по оценке соответствия внесенных изменений по объекту. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.

Ранее редакция сообщала, что новые вагоны появятся в новосибирском метро в конце 2025 года. Их конструктив позволит увеличить пропускную способность поездов