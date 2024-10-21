С ноября Новосибирская область начнет брать кредиты для расчетов с подрядчиками

На 21 октября в доходную часть бюджета Новосибирской области поступило 216.2 млрд рублей (план 295,5 млрд), из них собственные доходы региона составляют 189,5 млрд или 73% от плана (план 259,8 млрд). Об этом на оперативном заседании правительства сообщил министр финансов Виталий Голубенко.

— Динамика по собственным доходам составляет 114%. Отставание от плана — 0,2%. Эти показатели обеспечиваются за счет более высоких темпов роста поступлений по НДФЛ, чем мы планировали по итогам первого полугодия — на 12%. По налогу на прибыль поступления, напротив, на 18% ниже прогноза, — констатировал министр.

Актуальные данные по налогу на прибыль чиновник не озвучил. По данным за 8 месяцев, поступления по налогу на прибыль организаций в бюджет области составляли 57 млрд рублей, НДФЛ — 49 млрд.

По расходам бюджет области исполнен на 233 млрд рублей или на 69% от годового плана (план 317,3 млрд рублей).

— Дефицит бюджета пока составляет 16,7 млрд, но до конца ноября мы рассчитываем получить 20 млрд рублей собственных доходов: по 5 млрд по НДФЛ, налогу на прибыль и налогу на совокупный доход, а также по 2 млрд по акцизам и налогу на имущество организаций. По итогам 10 месяцев мы ожидаем исполнение бюджета с дефицитом в 3 млрд рублей, — констатировал Голубенко.

В активную фазу заимствований, по его словам, область планирует выйти в декабре.

— На ноябрь-декабрь у нас сдвинута существенная платежная активность по расчетам по подрядным договорам и контрактам, — пояснил глава областного Минфина.

Сегодня на заседание правительства области вынесен проект регионального бюджета на 2025-2027 годы. После согласования он будет направлен на рассмотрение депутатов Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область займет в банках 5 млрд рублей. Для этого регион объявил торги на открытие кредитных линий.