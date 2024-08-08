Недоимка предприятий Новосибирской области по налогам составила 1,8 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2024 года недоимка по налогам в бюджет в Новосибирской области составила 6,29 млрд рублей. За год, по сравнению с 1 полугодием 2023 года, она уменьшилась на 4,4% (7.5 млрд), сообщили в Минфине Новосибирской области. Однако, если сравнивать с началом года, то недоимка выросла почти на 500 млн рублей.

При этом 30% недоимки составляет налог на прибыль организаций — 1,8 млрд рублей. На втором месте (18,3%) — НДФЛ, 1,1 млрд. На третьем — налоги на совокупный доход (16,1%), 1 млрд. 14,7% недоимки приходится на транспортный налог. Автомобилисты задолжали в бюджет 926 млн рублей. От 4% до 6,7% недоимки составляют такие налоги как налог на имущество физлиц, земельный налог и налог на имущество организаций.

— С начала года в части сокращения недоимки отличился Кольцово (-84,6%), Усть-Таркский район (-26,1%) и Татарский район (-18%), — уточнили в ведомстве.

Напомним, за 7 месяцев 2024 года в бюджет Новосибирской области поступили 168,2 млрд рублей доходов — 57% от годового плана (295,2 млрд рублей). Собственные доходы бюджета составили 147,6 млрд рублей — 56,8% от плана. По расходам бюджет исполнен на 46,7% от плана (317 млрд) — 148 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что падение налога на прибыль бьет по доходам Новосибирской области. , а также о сокращении платежей крупнейших налогоплательщиков.