Сибирячку, пережившую нападение медведя, прооперировали врачи в Новосибирске

Новосибирские хирурги прооперировали сложную пациентку, на которую десять лет назад напал медведь.

Татьяна из города Стрежевой Томской области пострадала от медведя в сентябре 2014 года. Вместе с мужем она отправилась выгуливать собаку близ аэропорта, недалеко от дачного посёлка, и на них напал медведь. Сперва пара позвонила спасателям и попыталась привлечь людей, живущих рядом. Однако до их прибытия хищник нанёс смертельные раны мужу Татьяны и тяжело травмировал её саму.

— Она получила многочисленные повреждения, но, возможно, её прочная куртка смогла смягчить удары и укусы. Больше всего пострадала левая рука женщины, — говорится в сообщении НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

Врачи Томской области смогли спасти руку от ампутации. После стабилизации состояния пострадавшая была переведена в областную клиническую больницу Томска, где ей сохранили кисть.

Всего до настоящего момента женщина перенесла около 20 операций в разных городах Сибири. Однако функции руки были сильно ограничены — отсутствовало движение в нескольких пальцах, они были сжаты.

За восстановлением функций пальцев пациентка обратилась в новосибирское НИИТО. Как объясняют специалисты, на момент операции в НИИТО сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев были «припаяны» к металлоконструкциям, находились в грубом рубцово-спаечном конгломерате.

В ходе реконструкционной операции металлоконструкции были заменены на специальные эластичные тены, установленные внутри лучевой и локтевой костей. Татьяна настроена на дальнейшее хирургическое и восстановительное лечение.

— В самом начале после трагедии мои дети заставили вернуться к жизни. Беспрецедентная поддержка родных и близких, друзей и коллег моих и мужа, поддержка врачей — это дорогого стоит, — рассказывает пациентка.

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