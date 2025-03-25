В мэрии Новосибирска сообщили, в какой школе будет 12 первых классов

В Новосибирске сегодня работает 210 образовательных учреждений. При проектной наполняемости в 136 тысяч детей в школах учатся 218 тысяч.

— В этом году из детских садов ожидается выпуск около 16 тысяч ребятишек. Однако, часть родителей предпочитают отдавать детей в школу с 6,5 лет, поэтому посчитаем, что получится в финале. Мы ожидаем, что заявления подадут родители около 20 тысяч первоклассников, — отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Он также назвал школы, в которые в 2025 году ожидается подача наибольшего количества заявлений. Так в школах Кировского и Октябрьского районов №196, №217 и №220 планируется набрать по 10 первых классов. Самой загруженной будет школа №216, где ожидается формирование 12 первых классов.

Ахметгареев напомнил, что с 1 апреля заявления принимаются от родителей детей, проживающих на микроучастках и с 6 июля от тех, кто желает попасть в школу не по месту проживания.

Напомним, в 2024 году в школу №217 на улице Виктора Шевелёва в Кировском районе набрали 14 первых классов — 436 человек, до 32 учеников в классе. Школа №216 в Плющихинском микрорайоне приняла почти 470 первоклассников в 13 классов с численностью до 36 человек.

На учебный год 2023-2024 года в школе № 215 на Чистой слободе набрали 15 первых классов. В школу было зачислено 515 первоклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что количество первоклассников в Новосибирске начало сокращаться.