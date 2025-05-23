Новосибирским кондитерам предлагают дешевый аналог шоколада

Цены на шоколад в Новосибирской области резко пошли вверх. По данным Новосибирсктата только за последний месяц они поднялись на 4,7% и превысили отметку в 1300 рублей за 1 килограмм.

В статистических сводках за апрель указано, что средняя цена шоколада в регионе составляет 1357 рублей за килограмм, хотя еще в марте цена была 1295 рублей, а в январе – 1260 рублей. Таким образом с начала года шоколад стал дороже на 7,7%.

Списать такое подорожание на инфляцию не получится, ведь потребители утверждают, что за последние месяц шоколадные плитки подорожали примерно на треть. Производители при этом все чаще переходят на шринкфляцию, уменьшая вес плиток. Кондитеры же в одни голос говорят, что поставщики стали все чаще предлагать аналоги шоколада.

— Дорогое какао-масло пытаются заменять аналогами. Есть разные варианты на рынке, и их производители всё активнее пытаются выходить на кондитеров. Недавно нам предложили аналог шоколада на масле ши. Но нам такое не подходит. При этом я допускаю, что кто-то в итоге перейдет с нормального продукта на аналог, потому что он дешевле в два раза. Хотя на рынке уже много шоколада «без шоколада». Усомниться в качестве товара поможет низкая цена. Учитывая текущие цены на сырье, стограммовая плитка настоящего шоколада не может стоить меньше 400 рублей, — рассказала основатель кондитерской студии «Всё в шоколаде» Надежда Усова BFM-Новосибирск.

Напомним, в начале 2025 года сбытовые цены на какао-порошок в РФ увеличились практически в 2 раза относительно первых месяцев 2024. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак. По его прогнозам, тенденция сохранится в течение 9 месяцев 2025 года.

Представители компании надеются на стабилизацию и потенциальное снижение закупочных цен на какао-продукцию в 4 квартале 2025 года. По словам Петра Новака, стоимость какао-порошка для отечественных производителей при позитивном сценарии начнёт уменьшаться не ранее 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале производители начали поднимать цены на популярные у новосибирцев сладости. Одной из причин эксперты называли рост стоимости какао-бобов и какао-продуктов, которые являются ключевым сырьем при изготовлении шоколадных сладостей.