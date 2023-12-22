В новогодние праздники транспорт будет работать по графику выходного дня в Новосибирске

В дни новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, весь наземный и подземный транспорт будут работать по графику выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

― В новогоднюю ночь метро продлит работу до 3 часов ночи, ― говорится в сообщении.

Метрополитен будет работать 30 декабря 2023 года по 8 января 2023 года по графику выходного дня с 5.45 до 24.00. А 31 декабря метро будет работать с 5.45 до 03.00.

Муниципальный транспорт будет работать в соответствии с утвержденными графиками выходного дня.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках.