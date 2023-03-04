Новосибирские зарядные станции для электрокаров заинтересовали бизнес

Ученые и инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают зарядные станции для электромобилей, которые способны заменить иностранные аналоги. Уникальность технического решения состоит в том, что зарядную станцию можно подключать к подстанциям городского электротранспорта. В настоящее время проводятся работы по интеграции накопителя энергии в состав зарядной станции и созданию специализированного контроллера и ведутся переговоры о внедрении разработки в регионах России, сообщает пресс-служба вуза.

На данный момент ученые дорабатывают схемотехнические решения, осуществляют компоновку электронных плат, проводят отработку программных кодов и разработку специализированных плат, которые будут интегрированы в контроллер.

— Сейчас мы активно работаем с рядом индустриальных партнеров. Так, с Новосибирским заводом конденсаторов проводится разработка зарядной станции с накопителем энергии. Разработка позволит существенно расширить функциональные возможности, например, производить зарядку электромобиля при внештатном отключении электросети или заряжать электромобиль большей мощностью за счет параллельной совместной работы электросети и аккумуляторной батареи, — сообщил доцент кафедры электротехнических комплексов, один из разработчиков проекта НГТУ НЭТИ Александр Штанг. — Заключен договор с Красноярским научно-производственным предприятием «Радиосвязь», где решается очень важная и крупная задача по созданию специализированного российского контроллера в составе зарядной станции. Он позволит проводить импортозамещение совершенно на другом уровне. Хочу отметить, сегодня есть большая заинтересованность от разных регионов России.

Разработка зарядных станций для электромобилей началась в 2019 году. Преимуществом станции является то, что она может работать как от источника переменного тока с напряжением 380 вольт, так и от системы снабжения постоянного тока городского электротранспорта напряжением 600 вольт. Тестирование быстрой электрозарядной станции мощностью 25 киловольт проводилось на базе самого распространенного в России японского электромобиля Nissan Leaf. Режим быстрого заряда позволяет заряжать Nissan Leaf за 30 минут до 80%.

Зарядные станции для электромобилей создаются в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты») в стратегическом проекте «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика».

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