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«Смарт Сити-Новосибирск» готовится к запуску

  • 04/03/2023, 17:26
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постановление по Смарт Сити
Реализовать первый этап комплексного развития данной территории планируется до 2035 года.

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления правительства региона о комплексном развитии незастроенной территории в рамках I этапа проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «Смарт Сити-Новосибирск»

Речь идет об освоении участка площадью 1386776,2 кв. м по ул. Тимакова в Советском районе. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год. Курировать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

В постановлении отмечается, что на площадке возможно строительство малоэтажных многоквартирных и индивидуальных жилых дома, в том числе дома блокированной застройки, общей площадью жилого фонда не менее 15 тыс. м. кв. и не более 30 тыс. м. кв. Также здесь возможно размещение многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов общей площадью не более 300 тыс. м. кв. Предусмотрены объекты коммерческой, социальной и научной инфраструктуры, бизнес-инкубаторы.

О том, что в Новосибирске скоро стартует второй масштабный проект по КРТ на роад-шоу первого проекта — жилмассива «Клюквенный» — на минувшей неделе сообщал первый вице-губернатор Владимир Знатков.

застройщики жилмассива Клюквенный

В марте на торги выставят первые участки в жилмассиве «Клюквенный»

Проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет район с жильем, социальной частью и с инновационным научно-технологическим производством. Под строительство первой очереди мэрия Новосибирска забронировала земельные участки в районе улицы Тимакова. Остальная часть проекта расположена на землях Барышевского сельсовета. Ранее министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт Сити» будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр по 216-ФЗ); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

 

Ранее редакция сообщала, что в «Смарт Сити» предлагают построить канатную дорогу

Иллюстрация предоставлена разработчиком мастер-плана

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Смарт Сити Комплексное развитие территории


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