«Смарт Сити-Новосибирск» готовится к запуску

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления правительства региона о комплексном развитии незастроенной территории в рамках I этапа проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «Смарт Сити-Новосибирск»
Речь идет об освоении участка площадью 1386776,2 кв. м по ул. Тимакова в Советском районе. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год. Курировать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».
В постановлении отмечается, что на площадке возможно строительство малоэтажных многоквартирных и индивидуальных жилых дома, в том числе дома блокированной застройки, общей площадью жилого фонда не менее 15 тыс. м. кв. и не более 30 тыс. м. кв. Также здесь возможно размещение многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов общей площадью не более 300 тыс. м. кв. Предусмотрены объекты коммерческой, социальной и научной инфраструктуры, бизнес-инкубаторы.
О том, что в Новосибирске скоро стартует второй масштабный проект по КРТ на роад-шоу первого проекта — жилмассива «Клюквенный» — на минувшей неделе сообщал первый вице-губернатор Владимир Знатков.
Ранее редакция сообщала, что в «Смарт Сити» предлагают построить канатную дорогу.
Иллюстрация предоставлена разработчиком мастер-плана
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