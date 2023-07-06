В Минпромторге рассказали почему в Новосибирске пропали два лекарства для диабетиков

Датский производитель Novo Nordisk в настоящее время значительно сократил поставки препаратов «Оземпик» и «Ребелсас» на российские рынок и сообщил о полном прекращении поставок с 2024 года. Об этом говорится в ответе Минпромторга Новосибирской области, который поступил в редакцию Infopro54.

— Российский препарат на основе семаглутида от компании «Герофарм» в настоящее время проходит 1 стадию соответствующих клинических испытаний. При этом на российском рынке есть препараты с международными непатентованными наименованиями: например, инсулин лизпро, инсулин гларгин, которые имеют схожее семаглутиду действие, — говорится в сообщении.

На данный момент в Новосибирской области доставки препаратов на основе инсулина проходят в нормальном режиме, сформирован необходимый запас в аптечном звене. По имеющейся в Минпромторге региона информации, на складах поставщиков на данный момент находится свыше 4 тысяч упаковок препаратов на основе инсулина, доступных к заказу. В ближайшую неделю ожидается поставка около 2 тысяч упаковок.

Напомним, что на 6 июля, «Оземпик» в городе можно найти только в двух местах. Однако продавец просит за одну упаковку с дозировкой 1,34 мг — 29 800 рублей. Интернет-магазин Еаптека хоть и продает данный препарат за 7 227 рублей, но на данный момент его нет в наличии.

«Ребелсас» в аптеках Новосибирска также можно найти, но за 30 таблеток по 3 мг фармацевты требуют с покупателя от 22 861 до 26 750 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что два препарата для диабетиков исчезли из большинства аптек Новосибирска.