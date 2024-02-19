Новосибирские женщины сделали около 8 тысяч абортов за год

В 2022 году в Новосибирской области по инициативе женщин было сделано 8200 абортов, в 2023 году, по предварительным данным, около 7600.

— Это катастрофические цифры. Задумайтесь, ежегодно по желанию женщин прерывается около 8 тысяч жизней. На мой взгляд, в 21 веке это совершенно недопустимо, — заявил на пресс-конференции заведующий гинекологическим отделением Центра планирования семьи Рэм Волков. — Если вы не планируете беременность, то сегодня достаточно средств, которые позволяют этого избежать.

При этом количество женщин репродуктивного возраста в России в целом и в регионе в частности сокращается на 7% ежегодно. Это следствие демографических волн, ухудшения экологической ситуации, а также того факта, что рождение детей все чаще откладывается на потом.

— В среднем в регионе сегодня возраст деторождения составляет 28 лет и есть тенденция к его росту. Это связано с многими факторами. В том числе с тем, что пары думают не о рождении ребенка, а о социальном и материальном благополучии, — говорит главный специалист регионального Минздрава по вопросам сохранения женского репродуктивного здоровья Анна Ветчинина.

Эксперты отметили, что сейчас в Новосибирске и районах области созданы кабинеты психологической поддержки, где беременные женщины могут получить консультации. Кроме того, при необходимости им также предоставляется юридическая поддержка.

— Есть теория почему сейчас у женщин растет число гинекологических заболеваний. Раньше женщина менструировала максимум 40 месяцев за всю жизнь, при этом рожала до 15-17 детей. Сейчас — до 400 менструальных циклов. То есть организм работает вхолостую и это приводит к сбоям, — поясняет Рэм Волков.

В Новосибирской области, к примеру, регистрируют рост количества бесплодия. С 2021 года в регионе оказывается медпомощь по ЭКО в рамках ОМС. Если в первый год было проведено 500 таких процедур, то в 2023 году 1557, план на 2024 год — 1400-1500. В 45% случаях причина, по которой пара не может завести ребенка — мужское репродуктивное здоровье, в 55% — женское.

— Что касается здоровья мужчин, то оно зависит больше от его образа жизни, но за 4 месяца происходит обновление репродуктивных клеток. У женщин количество яйцеклеток заложено внутриутробно и все что с ней происходит воздействует на эти яйцеклетки, накапливается с возрастом и экологией, — пояснил Рэм Волков.

Анна Ветчинина также отметила, что в этом году в России в целом и в Новосибирской области впервые стартовала диспансеризация по репродуктивному здоровью. В рамках этой программы бесплатную диспансеризацию по ОМС могут пройти пары у которых не может наступить беременность.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили давать премии врачам, которые отговорили женщин от абортов.