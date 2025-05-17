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Оператор самокатов оценил создание управления микромобильности в Новосибирске

  • 17/05/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Операторы кикшеринга поддержали создание управления микромобильности в Новосибирске
Аналогов подобной госструктуры в России пока нет

Инициатива Новосибирска по созданию управления, которое будет работать со средствами индивидуальной мобильности, беспрецедентная. В других городах России подобных структурных подразделений в органах власти нет. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе компании Whoosh.

— Мы исключительно позитивно смотрим на появление такого управления. С его формированием наше взаимодействие выйдет на новый, более высокий и продуктивный уровень. Будем говорить на одном языке, делиться мнениями по улучшению городской инфраструктуры, — отмечают в пресс-службе Whoosh.

Как подчеркнули в компании, Whoosh также намерен выступить с предложением о включении оператора в экспертный совет по микромобильности.

— У сервиса есть аналитика и данные, которые будут полезны городу. Позитивный опыт смогут перенять и другие города, — уверены представители кикшерингового оператора.

Напомним, на этой неделе первый вице-мэр Иосиф Кодалаев сообщил, что в мэрии Новосибирска продолжается реорганизация дорожно-транспортной сферы. По его словам, муниципалитет намерен усилить работу с самокатами, которые популярны у новосибирцев.

— Сейчас рассматривается вопрос о создании отдельного управления в составе департамента дорожно-благоустроительного комплекса, назовём его управление микромобильности. Сейчас подсчитываем экономику, это же дополнительная нагрузка на бюджет. А объём работ очень большой, — рассказал Кодалаев.

По его словам, новое подразделение займется созданием необходимой инфраструктуры и обеспечением безопасного движения на велосипедах и самокатах. Весной 2025 года власти города утвердили новые правила для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но в городе пока не хватает дорожек для такого транспорта.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. У каждого оператора флот составляет несколько тысяч единиц средств индивидуальной мобильности. Кроме того, в городе работает множество пунктов проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. Кроме того, в Новосибирске растет количество электровелосипедов, которыми пользуются курьеры и доставщики. В мэрии отмечали, что для них планируется разработать отдельные правила дорожного движения. То есть поле для работы нового управления получается весьма обширное.

Ранее редакция сообщала о том, что кикшериновые компании хотят арендовать 2,5 тысячи мест для парковки самокатов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самокаты велосипеды


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