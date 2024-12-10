Новосибирский актёр Кологривый сыграет агента 006 в фильме «Небриллиантовая рука»

Создатели новогоднего музыкального фильма «Небриллиантовая рука» рассказали, что в кинопленке появится звезда сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» Никита Кологривый.
Уроженец Новосибирска исполнит роль суперагента 006 — лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой, в которое поневоле попадает главный герой картины. Интересно, что в оригинальной «Бриллиантовой руке» такого персонажа не было, поэтому его создали специально для новосибирца.
На фотографиях со съёмок можно увидеть, как актёр позирует в костюме с пистолетом в руках. Однако создатели «Небриллиантовой руки» пока не раскрывают, какую роль агент 006 сыграет в судьбе главного героя.
События фильма будут происходить в вымышленном советском времени, но в наши дни. Главный герой, Семён Семёнович Горбунков, отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт, который он посетит перед возвращением на родину, — это старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу сделают гипс, как это было в оригинальной истории.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский актер Кологривый требует за съемки в рекламе 12 миллионов рублей. Его райдер стал общедоступен.
Источник фото: kino.mail.ru
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru