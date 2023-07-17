Новосибирский авиационный колледж оштрафовали на 696 тысяч рублей за нарушение конкуренции

ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж имении Б.С. Галущака» признан виновным в административном нарушении по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности), сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, при проверке было установлено, что в 2021 году образовательное учреждение в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» при проведении торгов на право поставки оборудования для образовательных программ вступило в сговор с одной из коммерческих организаций относительно условий закупки.

— Что ограничило конкуренцию добросовестных поставщиков, в связи с чем контракт был заключен с единственным участником на сумму свыше 15 млн рублей, — говорится в сообщении.

Организации назначен штраф в размере 696 тысяч рублей.

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