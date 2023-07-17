В Сибири предлагают строить больше дорог из цементобетона

Есть куда стремиться

Эффективные технологии обсудили в Новосибирске в ходе круглого стола «Новые возможности и перспективы строительства в условиях Сибири дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, профильных общественных, научно-образовательных, подрядных и проектных организаций.

— На сегодняшний день из 7 млн км дорог в США на трассы с цементобетонным покрытием приходятся 120 тысяч км. В России из 1,5 млн км — только 1 тысяча, — сообщила эксперт комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Татьяна Гончарова.

Помощник руководителя по производству АО «Китайская железнодорожная строительная корпорация» Ли Сюебин, в свою очередь, рассказал, что в КНР к концу 2022 года протяженность цементобетонных дорог достигла 4,6 млн км. Такое покрытие имеют 40% трасс средней и высокой категории и более 80% — низкой.

— Распространению цементобетона в дорожном строительстве способствует простая конструкция объектов, небольшое воздействие на окружающую среду, возможность быстро адаптировать технологию под различные климатические условия Китая. Расчетный срок службы цементобетонных дорог составляет от 10 до 30 лет, при правильном уходе его можно продлить, — пояснил Ли Сюебин.

Его коллега — заместитель генерального директора по развитию проектов корпорации Цун Цзячжун добавил, что в России компания сейчас также строит магистраль с цементобетонным покрытием — в таком исполнении возводится трасса «Москва–Казань».

Но в целом в нашей стране, по данным Минтранса, протяженность трасс с жесткими дорожными одеждами с 2017 по 2021 годы выросла лишь на 57 км. Сейчас Федеральным дорожным агентством ведется строительство участков автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями общей протяженностью 83,5 км.

Сибирский федеральный округ — в числе первых по протяженности дорог с цементобетонными покрытиями. С 2023 по 2027 годы в Сибири предусмотрена реализация 9 проектов строительства и реконструкции дорог федерального значения. Устройство цементобетонного покрытия общей протяженностью 41 км в соответствии с подготовленной проектной документацией предполагается на трех объектах: первый этап обхода Новосибирска, обход Канска, реконструкция участка автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» («Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск»). Третий этап Восточного обхода Новосибирска протяженностью 15,9 км, проект которого пока разрабатывается, также планируется выполнить в цементобетоне. У сибирских компаний есть большой опыт, технологии и наработки по возведению таких магистралей.

Плюсы технологии

— По поручению президента РФ сегодня идет активная реализация пятилетнего плана дорожного строительства. За 2023-2027 годы предстоит построить более 4 тысяч км дорог, модернизировать 3 тысячи км, отремонтировать 110 тысяч. На реализацию этих проектов выделены значительные финансовые и материальные ресурсы, очень важно их эффективно использовать, — подчеркнул президент Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Ушаков.

По его словам, одним из инструментов решения поставленных задач должно стать более широкое внедрение технологий строительства дорог с цементобетонными покрытиями и основаниями, применение минеральных и комплексных вяжущих.

Данные, полученные в ходе научных исследований и по результатам анализа состояния действующих трасс, подтверждают: при расчетном сроке службы цементобетонных покрытий в России, составляющем 30 лет, фактические показатели могут быть больше. С асфальтобетоном ситуация обратная: дороги, проектируемые на 12 лет, обычно выходят из строя уже через 5-8. Кроме того, цементобетонные трассы отличаются высокой несущей способностью, а значит, не требуют ограничений по нагрузкам на оси и массу транспортных средств. Строить их выгодно с экономической точки зрения: по укрупненным нормативам цен, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в марте текущего года, стоимость 1 км дорог с цементобетонными покрытиями на 10-15% ниже стоимости аналогичного по техническим характеристикам участка дороги с асфальтобетонными покрытиями. Также они более экологичны и безопасны для участников дорожного движения.

Почему же при всех плюсах соответствующие технологии пока не получили распространения? По мнению Татьяны Гончаровой, в первую очередь потому, что при формировании технического задания и подготовке проекта для строительства конкретных объектов не соблюдается принцип добросовестной конкуренции. Процедура выбора типа дорожной одежды остается закрытой. Если сделать ее публичной и прозрачной, обязать заказчика и проектировщика проводить сравнительный анализ проектов в асфальтобетонном и цементобетонном исполнении, ситуация изменится достаточно быстро.

Опыт регионов

Опыт применения цементобетона имеют не только сибирские специалисты, но и дорожники Дальнего Востока. Так, главный инженер ФКУ УПРДОР «Забайкалье» Андрей Романов сообщил, что за 10 лет эксплуатации выполненного в цементобетоне участка федеральной трассы А-350 «Чита–Забайкальск–граница с КНР» критических дефектов не выявлено. На дороге появлялись трещины, выкрашивание, вышелушивание, но эти проблемы быстро и просто «лечились».

— По нашим данным, на начальном этапе затраты на обустройство цементобетонной дороги на 10-20% превышали стоимость аналогичных работ с применением асфальтобетона, но уже в 2018-2019 годах показатели сравнялись. Сегодня мы рассматриваем возможность строительства обходов населенных пунктов именно в цементобетонном исполнении. Главное — строго соблюдать технологи строительства таких дорог и правила ухода за ними, — прокомментировал эксперт.

Его дополнили коллеги из Сибири. Генеральный директор Кузбасского центра дорожных исследований Олег Афиногенов отметил, что в Кемеровской области нет трасс с цементобетонными покрытиями, но успешно эксплуатируются объекты с основаниями из этого материала. На таких дорогах меньше трещин, они почти не подвержены пучионообразованию, свойственному грунтам Кузнецкой котловины. За счет этого на трассах не вводят сезонные ограничения движения для большегрузов. Для промышленного Кузбасса это важно, так как по дорогам региона перевозят много угля и металлопроката, масса автомобилей может превышать 70 тонн.

— В Новосибирской области новые дороги строятся в основном из цементобетона. Вопросы к ним бывают, но, как правило, лишь в случае нарушения технологии выполнения работ или требований эксплуатации, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — На мой взгляд, дороги из цементобетона строить необходимо, как и использовать его при ремонте. Особенно это актуально для нашего региона и соседнего Кузбасса, где работают мощные цементные заводы.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун подтвердил, что предприятие сможет обеспечить дорожников необходимой продукцией.

— В ассортименте завода есть специальные дорожные цементы и цементы для аэродромных покрытий, так что мы готовы поставлять материалы стабильно высокого качества для возведения различных объектов транспортной инфраструктуры, — сказал он.

Проблемы прошлого не помешают в настоящем

Кстати, в советское время именно дефицит качественных цементов был одной из преград для широкого распространения технологии строительства цементобетонных дорог. Однако сегодня такой проблемы не существует. Как пояснил член Совета директоров Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий, первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Валерий Бодренков, цементные заводы страны, загруженные в среднем на 50-60%, способны обеспечить заказчиков дорожными цементами в нужном объеме. Решается и другая проблема, мешавшая на должном уровне возводить трассы из цементобетона в СССР: автоматизация технологических процессов сводит к минимуму негативное влияние человеческого фактора. А значит, нарушений в проведении работ при использовании цементобетона, требующего тщательного соблюдения технологии, теперь значительно меньше.

Подводя итоги круглого стола, начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Иван Гончаров отметил, что опыт компаний по строительству цементобетонных дорог необходимо детально проанализировать.