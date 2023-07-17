Лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 миллионов рублей в месяц

Согласно новой редакции изменений в закон о банках и банковской деятельности, финансовые организации больше не будут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет, если речь идет о сумме до 30 млн руб, передают «Известия». Исключением станут переводы, которые совершаются очно в отделении банка, или же те, которые осуществляются с карты на карту.

Отмечается, что законопроект включает положение, в соответствии с которым банк, минимум за пять дней до истечения срока вклада, должен бесплатно проинформировать об этом клиента.

В издании уточнили, что нововведение вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, а взимать комиссии за переводы самому себе будет запрещено через девять месяцев.

На сегодняшний день глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил установление лимита в размере 30 млн руб. в месяц и то, что банкам в рамках этой суммы запретят ограничивать размер и число переводов самому себе. По его мнению, законопроект примут уже в июле текущего года.

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