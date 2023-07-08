Стало известно какой штраф заплатит чиновник мэрии за срыв сроков строительства станции метро Спортивная

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска оштрафован на 20 тысяч рублей. Причина — срыв сроков ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Об этом сообщил НДН.инфо со ссылкой на собственный источник.

Дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций (ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ) прокуратура Новосибирска возбудила в январе 2023 года. В сообщении ведомства отмечалось, что санкция за данное административное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа от 20 до 50 тыс рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

В марте прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщал, что за задержку сроков сдачи станции метро «Спортивная» подрядчик ООО «СпецТрансСтрой» выплатит более 16 миллионов рублей.

Напомним, строительство новой станции метро «Спортивная» было начато в сентябре 2019 года. Стоимость строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года. Контракт с подрядчиком продлен до 31 декабря. На середину июня техническая готовность объекта составляла 95%.

Ранее подрядчик сообщал, что на станции метро «Спортивная» установили встроенные автоматы по продаже жетонов, информационные табло.