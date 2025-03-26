Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»

Сергей Воронов, автоинструктор из Новосибирска, оценил безопасность улицы Технической в Дзержинском районе, где ранее неоднократно происходили наезды на пешеходов.

Напомним, 22 февраля 2024 года на улице Технической пенсионер за рулём автомобиля Nissan сбил пешехода. В результате этой аварии пострадал пешеход, 18-летний юноша. 22 марта 2025 года на Технической случилось похожее ДТП, но уже со смертельным исходом.

Воронов отмечает, что на улице Технической часто возникают ситуации, когда люди вынуждены передвигаться по проезжей части или рядом с ней, что создаёт опасность для их жизни и здоровья. Проблема усугубляется отсутствием достаточного количества дорожных знаков. Ранее на этой улице действовали ограничения скорости до 20 км/ч, однако они были сняты.

— Знак, который ограничивает скорость до 40 км в час, есть всего лишь в одном месте. Поэтому, по сути, водителям организаторы дорожного движения разрешают гонять 60 км в час, а если прибавить 20 км в час, учитывая, как водители часто себе позволяют, то и до 80 км в час получается безнаказанно. В тёмное время суток, а там освещение, я понимаю, что минимальное, для водителя пешеход просто возникает из ниоткуда. Это приводит к большому риску для пешеходов, — отметил автоинструктор изданию Om1 Новосибирск.

Источник издания сообщил, что при ограничении скорости в 40 километров в час шансы на выживание пешехода в случае наезда автомобиля значительно возрастают. Однако, если скорость превышает 60 километров в час, шансы на выживание становятся практически нулевыми.

Эксперт также отметил, что на некоторых участках дороги отсутствуют предупреждающие знаки об искусственных неровностях. Кроме того, на улице Технической в разных местах стихийно возникли пешеходные дорожки, которые проходят то справа, то слева от проезжей части.

Когда дорожка заканчивается, пешеходу приходится выходить на проезжую часть, чтобы продолжить движение по другой стороне. По словам автоинструктора, если нет возможности организовать тротуары, необходимо установить знаки «Жилая зона». Это поможет ограничить максимальную скорость движения до 20 км/ч и предоставить пешеходам преимущество перед автомобилями.

— В жилой зоне, согласно законодательству, скорость может быть не более чем 20 км в час, а пешеходы имеют преимущество относительно автомобилей и других транспортных средств велосипедов, СИМ, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске. Ранее сотрудники «ДЭУ № 6» провели объезд улицам, чтобы проверить состояние знаков.