Рекламодателям

Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»

  • 26/03/2025, 18:15
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
За год на улице Технической дважды сбивали пешеходов

Сергей Воронов, автоинструктор из Новосибирска, оценил безопасность улицы Технической в Дзержинском районе, где ранее неоднократно происходили наезды на пешеходов.

Напомним, 22 февраля 2024 года на улице Технической пенсионер за рулём автомобиля Nissan сбил пешехода. В результате этой аварии пострадал пешеход, 18-летний юноша. 22 марта 2025 года на Технической случилось похожее ДТП, но уже со смертельным исходом.

Воронов отмечает, что на улице Технической часто возникают ситуации, когда люди вынуждены передвигаться по проезжей части или рядом с ней, что создаёт опасность для их жизни и здоровья. Проблема усугубляется отсутствием достаточного количества дорожных знаков. Ранее на этой улице действовали ограничения скорости до 20 км/ч, однако они были сняты.

— Знак, который ограничивает скорость до 40 км в час, есть всего лишь в одном месте. Поэтому, по сути, водителям организаторы дорожного движения разрешают гонять 60 км в час, а если прибавить 20 км в час, учитывая, как водители часто себе позволяют, то и до 80 км в час получается безнаказанно. В тёмное время суток, а там освещение, я понимаю, что минимальное, для водителя пешеход просто возникает из ниоткуда. Это приводит к большому риску для пешеходов, — отметил автоинструктор изданию Om1 Новосибирск.

Источник издания сообщил, что при ограничении скорости в 40 километров в час шансы на выживание пешехода в случае наезда автомобиля значительно возрастают. Однако, если скорость превышает 60 километров в час, шансы на выживание становятся практически нулевыми.

Эксперт также отметил, что на некоторых участках дороги отсутствуют предупреждающие знаки об искусственных неровностях. Кроме того, на улице Технической в разных местах стихийно возникли пешеходные дорожки, которые проходят то справа, то слева от проезжей части.

Когда дорожка заканчивается, пешеходу приходится выходить на проезжую часть, чтобы продолжить движение по другой стороне. По словам автоинструктора, если нет возможности организовать тротуары, необходимо установить знаки «Жилая зона». Это поможет ограничить максимальную скорость движения до 20 км/ч и предоставить пешеходам преимущество перед автомобилями.

— В жилой зоне, согласно законодательству, скорость может быть не более чем 20 км в час, а пешеходы имеют преимущество относительно автомобилей и других транспортных средств велосипедов, СИМ, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске. Ранее сотрудники «ДЭУ № 6» провели объезд улицам, чтобы проверить состояние знаков.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

 

193

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : дорога автоинструктор


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Кузнецов, новосибирский бизнесмен, девелопер и инвестор

Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами

Новосибирского бизнесмена один такой проект довел до уголовного дела
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Производители напитков в Сибири переориентируются на стеклотару
26/03/25 19:01
Бизнес
В НГУ рассказали о самых интересных астрономических событиях апреля в Новосибирске
26/03/25 18:00
Общество
Мигрантов доставили со склада маркетплейса в военкомат под Новосибирском
26/03/25 17:45
Право&Порядок
Спрос на аналитиков данных и ML в Новосибирске вырос в 42 раза
26/03/25 17:30
Бизнес Общество
Долги по налогам с новосибирцев планируют взыскивать без суда
26/03/25 17:00
Власть Финансы
Банки снижают ставки и взносы по ипотеке
26/03/25 16:40
Финансы
Онлайн-кинотеатры и сайты знакомств обяжут хранить информацию три года
26/03/25 16:30
Бизнес ПроБизнес
Новосибирский ресторанный бренд дошёл до Казани
26/03/25 16:00
Бизнес
Оперативные службы заявили о готовности к паводковому и пожароопасному сезонам
26/03/25 15:41
Власть
Жители двух районов Новосибирска задыхаются от пыли и аммиака
26/03/25 15:30
Общество
Новый очаг бешенства выявили в селе под Новосибирском
26/03/25 15:00
Общество Право&Порядок
Китайская компания планирует продавать авто с DeepSeek
26/03/25 14:00
С перевозчика мусора взыщут 121 млн рублей в Новосибирске
26/03/25 13:00
Бизнес
В Новосибирске заменяют европейское вино местными и импортными альтернативами
26/03/25 12:00
Бизнес
Метрополитен Новосибирска увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов
26/03/25 11:30
Бизнес Транспорт
В Новосибирске число организаций с детскими комнатами выросло на 41%
26/03/25 11:00
Бизнес Общество
В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске
26/03/25 10:45
Общество
Банк России отказался предоставить кредитные каникулы обманутым дольщикам ИЖС
26/03/25 10:30
Власть Недвижимость
Мэр Кудрявцев поручил возобновить рейды на стройплощадки Новосибирска
26/03/25 10:00
Власть
Для курьеров в Новосибирске разработают отдельные правила движения
26/03/25 9:00
Бизнес Власть Общество Транспорт
Популярное
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Любителю выпить провели шесть операций за пять месяцев в Новосибирске
25/03/25 14:00
Полчищами крыс обеспокоены жители МКД в Новосибирске
24/03/25 17:15
Орнитолог Яновский объяснил загадку яиц с двойным желтком
24/03/25 12:00
Число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое
21/03/25 18:30
Новости компаний
Энергетики рассказали о готовности инфраструктуры к паводку
25/03/25 16:20
Банк Уралсиб получил награды премии «Хрустальная гарнитура»
24/03/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
21/03/25 11:08
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска