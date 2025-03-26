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В НГУ рассказали о самых интересных астрономических событиях апреля в Новосибирске

  • 26/03/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В НГУ рассказали о различных астрономических событиях апреля в Новосибирске
Эксперты отметили сближение Луны и звездного скопления Плеяды, «микролуние» и метеорный поток Лириды

Альфия Нестеренко, заведующая обсерваторией «Вега» при Новосибирском государственном университете, поделилась информацией о небесных объектах, которые можно будет наблюдать рядом с Луной в апреле 2025 года.

Она отмечает, что расположение Луны на небе хорошо известно, поэтому найти на ночном небе объекты, рядом с которыми она будет проходить, не составит труда для любого, кто уделит время и взглянет на вечернее небо.

Так, 1 апреля, в момент максимального сближения, рядом с тонким серпиком Луны окажется Уран. Расстояние между ними составит всего 4°40′. Однако увидеть это удивительное сближение смогут только жители центральных районов страны. В Новосибирске в это время будет утро. Сближение произойдет в 02:47 по Гринвичу, а часовой пояс Новосибирска — GMT+7.

Уран — небольшая и удаленная планета Солнечной системы, обладающая звездной величиной 5,8. Чтобы понаблюдать за Ураном, потребуется бинокль или телескоп, которые помогут увидеть его в созвездии Овна.

Примерно в 4 часа утра 1 апреля рядом с Луной можно будет наблюдать удивительное звёздное скопление Плеяды. Если взглянуть на него в бинокль, оно напомнит маленький ковш с короткой ручкой.

В 20:28 по Гринвичу, то есть в 21:28 по Москве, Луна и созвездие Плеяды максимально сблизятся. Их минимальное разделение составит всего 0°36′.

Плеяды расположены в созвездии Тельца, и рядом с ними легко найти ярчайшую звезду этого созвездия — Альдебаран. Её название в переводе с арабского означает «последователь», и действительно, эта звезда на ночном небе словно следует за Плеядами.

5 апреля Луна окажется в непосредственной близости от Марса. Время максимального сближения: с 19:04 до 19:49 по Гринвичу, а минимальное расстояние между ними составит 2°12′.

13 апреля ожидается полнолуние, когда Луна будет иметь наименьший размер диска. Это полнолуние станет «микролунием». Луна будет выглядеть на 5,1% меньше и на 11% тусклее, чем в обычное полнолуние. Такой эффект связан с тем, что Луна в этот день окажется в дальней точке своей орбиты, которая называется апогеем.

В апреле можно будет наблюдать метеорный поток Лириды, который ежегодно достигает своего пика в период с 22 по 23 апреля.

Лириды — это поток звёзд, который можно наблюдать на небе между созвездиями Лиры и Геркулеса, ближе к созвездию Лиры, давшему название потоку.

Метеорный поток Лириды известен своими всплесками активности, которые случались в разные годы. Последний из таких всплесков был зафиксирован в 1982 году, когда на короткое время активность достигала 90 метеоров в час. В XX веке также были отмечены всплески активности, когда количество метеоров достигало примерно 100 в час: в 1922 и 1945 годах.

Финский исследователь Эско Литинен, проведя расчеты, обнаружил, что эти всплески связаны с прохождением Земли через свежий кометный материал, который был выброшен кометой одно обращение назад, что соответствует шлейфу, оставленному кометой. Эти же расчеты показали, что следующие всплески активности потока вероятны в 2039 и 2040 годах.

Для 2025 года никаких необычных проявлений активности Лирид не прогнозируется и ожидается типичная для данного потока активность.

В тёмное время суток радиант потока поднимается выше всего на небе к утру. Однако даже в конце апреля на широте Новосибирска ночи уже достаточно короткие, и даже вечером радиант находится на высоте примерно 25-30 градусов. Благодаря этому, Лириды можно наблюдать сразу после наступления темноты, примерно с 23 часов, и до самого утра.

Хотя Лириды и не являются самым активным метеорным потоком, их активность приходится на весну, когда других заметных метеорных потоков почти не бывает. Поэтому для любителей понаблюдать за астрономическими явлениями это прекрасная возможность увидеть значительное количество метеоров, что довольно редко случается в первой половине года.

Ранее редакция сообщала о том, что Венера появлялась над Новосибирском с 17 по 25 марта дважды в сутки. Это уникальные условия, которые наблюдаются раз в восемь лет.

Источник фото: пресс-служба НГУ / Автор — Михаил Маслов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : астрономия


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