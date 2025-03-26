Производители напитков в Сибири переориентируются на стеклотару

Объем производства стеклянных бутылок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в 2025 году может вырасти с 1,26 млрд до 1,33 млрд штук, сообщили редакции Infopro54 в ООО «Юнисервис Капитал». Аналитики проанализировали данные ООО «Сибирское стекло». Для сравнения, в 2018 году ёмкость рынка составляла 910 млн штук. Прогнозируется, что до 2028 года позитивная динамика темпов прироста сохранится и составит в среднем 5% в год.

В компании развитие рынка объясняют несколькими факторами. Одним из них стало увеличение производства пива и пивных напитков (с 2018 года рост составил 34% до 213,1 млн декалитров в 2024 году) и сокращение розлива в ПЭТ-тару. Также игроки рынка отмечают дефицит алюминиевой банки из баночной ленты.

Кроме того, предприятия за Уралом расширяют мощности по розливу воды в стеклянные бутылки.

Еще один фактор, который положительно влияет на развитие рынка — экологический. Производители пищевой отрасли и ритейлеры все чаще отдают предпочтение экологически чистой упаковке, которая не влияет на характеристики содержимого.

Напомним, в начале февраля 2025 года «Сибстекло» вышло на биржу с четвертым облигационным займом. Компания намерена привлечь 350 млн рублей. Средства эмитент планирует направить на пополнение оборотного капитала, для создания запасов сырья и готовой продукции, часть денег используют для дооснащения технологических линий оборудованием.

Ранее редакция сообщала, что перевозку вторсырья из других регионов на переработку предлагают субсидировать. Доставка стеклоотходов из отдаленных регионов к месту утилизации убыточна для переработчиков.