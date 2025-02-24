Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске

Специалисты МКУ города Новосибирска «ДЭУ № 6» провели работы по устранению нарушений, связанных с установкой дорожных знаков на пересечении улиц Фадеева и Столетова. В частности, были восстановлены дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости 40 км/час».

— На пересечении улиц Народной и 25 лет Октября ранее не устанавливался дорожный знак 2.1 «Главная дорога». Установка дорожного знака будет произведена по техническому заданию управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, — рассказали в администрации изданию Ом1 Новосибирск.

Напомним, что Госавтоинспекция Новосибирска выявила ряд нарушений обязательных требований по безопасности дорожного движения на следующих улицах: Народной, 25 лет Октября, Дачной и Фадеева.

Ранее на этих улицах Новосибирска автоинструктор Сергей Воронов обратил внимание на недостатки в установке дорожных знаков. Сотрудники «ДЭУ № 6» провели объезд по всем указанным улицам, чтобы проверить состояние знаков.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ регионов по оформлению ДТП по европротоколу. Регион замыкает тройку лидеров.