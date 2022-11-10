Новосибирский бизнес закупил для мобилизованных аптечки

Ряд новосибирских компаний –– «Дентал-Сервис», ГК ЦНМТ, фитнесс-клуб МС –– при поддержке Новосибирского областного общественного фонда «Медицинские Инновационные Технологии» (НООФ «МИТ») организовано волонтерское движение «Сохраним Жизнь», направленное на поддержку граждан, призванных для прохождения службы в условиях частичной мобилизации и подготовки, в том числе в центре формирования и боевого слаживания подразделений учебного центра на базе Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВКУ) в Академгородке.

За счет благотворительных взносов, собранных НООФ «МИТ», приобретены медикаменты и медицинские изделия, из которых волонтерами сформированы дополнительные наборы для оказания первой медицинской помощи. Часть дополнительных наборов (более тысячи) уже переданы мобилизованным гражданам, сообщили в фонде

В рамках поддержки указанных граждан на безвозмездной основе оказывается содействие в проведении занятий по базовой психологической подготовке, формированию готовности в боевых условиях, навыкам саморегуляции и психологической самопомощи. Разработан углубленный курс по оказанию первой медицинской помощи для младшего медицинского персонала (медсестер, медбратьев, санитарных инструкторов), по которому уже проводится обучение.

Занятия с мобилизованными гражданами проводятся не только в классах, но и в полевых условиях, на полигоне.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания наладила производство мобильных бань для военнослужащих.